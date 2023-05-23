المدينة المنورة تشهد انطلاق مزاد ثمار المدينة الرابع لبيع أراضٍ وعمائر بحدود الحرم النبوي
تحت شعار حب متعدد وعشق متقد وشوق متجدد.. أعلنت شركة إتقان العقارية موعد انطلاق المزاد العلني الإلكتروني لمزاد "ثمار المدينة المنوّرة 4" الذي تنفذه لبيع 16 من المنتجات العقارية بالمدينة المنوّرة "تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)" بقرارٍ من محكمة التنفيذ، وذلك يوم الأحد 15 ذو القعدة الموافق 4 يونيو 2023م، تمام الساعة العاشرة صباحاً، ويختتم المزاد يوم الـ 18 ذو القعدة لعام 1444هـ الموافق 7 يونيو 2023م، كما سيبث المزاد عبر منصة الدال للمزادات العقارية.
وفي التفاصيل، تتميز ثمار المدينة 4 بمنتجات فريدة داخل نطاق الحرم النبوي وبتنوع مساحات المنتجات المعروضة، إلى جانب تعدد العقارات المعروضة، وهي فرصة سانحة للمستثمرين في طيبة الطيبة التي تشهد تسارعاً مطرداً في النمو بالسوق العقاري.
وأوضحت "إتقان العقارية"، أن العقارات المعروضة هي: حوش بحي السمحان تبلغ مساحته 841 متراً، وأرض زراعية بحي الخضراء تبلغ 8.983.59 متراً مربعاً، وعمارتان تجارية وسكنية بحي المغيسلة تبلغ مساحتهما 777.86 متراً مربعاً، ومجمعان سكنيان بحي الخاتم تبلغ مساحتهما 5179.89 متراً مربعاً، ووحدة سكنية بحي وزارة الدفاع مساحتها 204.09 أمتار مربعة، وعدد 2 من المباني تحت الإنشاء تبلع مساحتهما 1117 متراً مربعاً.
كما أن من العقارات المعروضة أرض بحي أبيار علي مساحتها 2114.27 متراً مربعاً، وأرض بحي البحر قباء مساحتها 360 متراً مربعاً، ودار شعبي بحي الشربيات بالحرة الشرقية تبلغ مساحتها 739.33 متراً مربعاً، وعمارة سكنية بحي السمحان تبلغ مساحتها 500 متر، وعمارة سكنية بحي البدراني مساحتها 645 متراً، ومجمع تجاري بحي أبيار علي تبلغ مساحته 1956.04 متراً مربعاً، والعقار الأخير هو أرض في أبيار الماشي تبلغ مساحتها 94508 متراً مربعاً.
وبيّنت " إتقان العقارية" أن مما يميز عقارات المدينة المنوّرة ما تشهده السوق العقارية من نموٍ ملحوظٍ وتسارعٍ مطردٍ في كافة جوانبه المختلفة الاستثمارية والتطوير والتسويق العقاري عموماً، حيث تتوسع فيها الخدمات كمّاً ونوعاً لاعتبارات المكان الذي يشهد في ضوء مستهدفات رؤية المملكة2030 نقلة كبيرة في المشاريع السياحية والتطويرية التي توليها القيادة الرشيدة مع الانفتاح الكبير في تأشيرات السياحة والزيارة وزيادة أعداد المعتمرين والزوار.
ودعت شركة إتقان العقارية المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الشراء والمزايدة في "ثمار المدينة المنورة 4"، إلى المبادرة في تطبيق كافة الشروط المدرجة في حسابات الشركة الرسمية قبل بدء موعد المزاد الإلكتروني؛ كما يمكن التواصل والاستفسار مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم "920001019"، أو عبر الجوّال "0596557777"، أو الجوّال "0539648888"، سائلة الله للجميع التوفيق.