المدينة المنورة تشهد انطلاق مزاد ثمار المدينة الرابع لبيع أراضٍ وعمائر بحدود الحرم النبوي

وبيّنت " إتقان العقارية" أن مما يميز عقارات المدينة المنوّرة ما تشهده السوق العقارية من نموٍ ملحوظٍ وتسارعٍ مطردٍ في كافة جوانبه المختلفة الاستثمارية والتطوير والتسويق العقاري عموماً، حيث تتوسع فيها الخدمات كمّاً ونوعاً لاعتبارات المكان الذي يشهد في ضوء مستهدفات رؤية المملكة2030 نقلة كبيرة في المشاريع السياحية والتطويرية التي توليها القيادة الرشيدة مع الانفتاح الكبير في تأشيرات السياحة والزيارة وزيادة أعداد المعتمرين والزوار.