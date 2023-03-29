تربوية وإرشادية وإعلامية.. "شؤون الحرمين" تنفّذ مبادرات وبرامج نوعية خلال رمضان

وأوضح مدير معهد الحرم المكي صالح بن دخيل ربه السلمي؛ أن البرامج تتنوّع ما بين تربوية وإرشادية وإعلامية من خلال انتقاء المواد النافعة والبرامج الجادة، من أبرزها لقاء كيف نستقبل رمضان، ومسابقة ليدبّروا آياته، وتغريدات المشكاة، وبرنامج قبس، وبرامج رعاية الموهوبين الرمضانية، والتقويم الرمضاني، والمقالات الرمضانية، ومشاركة التهاني بشهر رمضان، وعديد من الخدمات التطوعية يشارك فيها أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري بالمعهد وجمعٌ من الطلاب والطالبات.