"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة ورياح نشطة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير ونجران وجازان والرياض والقصيم وحائل والباحة).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس. فيما تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة على العرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة نجران رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة جازان رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس. فيما تشهد أمطارًا متوسطة على الدائر والريث والعيدابي وفيفاء وهروب حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعلقة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الرياض أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة حائل رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد والمدينة المنورة ووادي الفرع وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والشعيبة والقنفذة والليث والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.