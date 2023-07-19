"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة ورياح نشطة وأتربة مثارة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس. فيما تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة على العرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.