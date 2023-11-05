بكلمات من الـ"فؤاد".. الفنان المصري "بيومي" يجهش بالبكاء وفاء للسعودية وشعبها على مسرح موسم الرياض

تقدم الفنان المصري الكبير "بيومي فؤاد" خشبة المسرح فور نهاية مسرحية "زواج اصطناعي"، إحدى فعاليات موسم الرياض 2023، وعبَّر بكلمات وفاء للمملكة وشعبها وهو يجهش بالبكاء، مشيرًا إلى أنه وزملاءه لم يحضروا لمجرد إضحاك الجمهور، وإنما ليعرضوا الفن المصري العريق.
وصفَّق الجمهور طويلاً للكلمات النابعة من "فؤاد" النجم "بيومي"، قبل أن يعجز عن إكمال التعبير عن مشاعره الجياشة التي خالطها غضبه من اتهامات تعرَّض لها من زميله الفنان المصري "محمد سلّام" في مصر.
وقال "بيومي فؤاد": "شرف لي الوجود في السعودية، ومع الجمهور السعودي. إحنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم.. إحنا بنقدم فننا المصري، وأنتم بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدًّا.. شيء عظيم إن أنا أخرج وأتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية، وهي تعلم أن أنا مصري، فأنا بشرف بلدي، ولو العرض ده اتعمل بدون أجر لمدة 15 يوم كمان هيبقى لينا الشرف، وسيادة المستشار تركي آل الشيخ يعلم ده".
وتابع: "وأنا مش بتاع خناقة مع حد".. موجهًا رسالة لمواطنه الفنان محمد سلّام: "من حقك إنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك إنك تغلط في فنك، وأنا فنان مصري وليا الشرف.. جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف.. إحنا بنتعب وبنقدم فن، ولو الموضوع كدة فهناك فنانين كتير من أيام نجيب الريحاني المفروض ينتحروا".
وقد وجد حديث "بيومي فؤاد" ثناءً وتقديرًا من الجمهور السعودي، ووصفوه بأنه تعبير من مشاعر صادقة؛ إذ إنه كان يشعر بالحزن لتوقف المسرحية، وكان يشعر بالغضب من محمد سلّام لأنه ترك المسرحية.