بكلمات من الـ"فؤاد".. الفنان المصري "بيومي" يجهش بالبكاء وفاء للسعودية وشعبها على مسرح موسم الرياض

وقال "بيومي فؤاد": "شرف لي الوجود في السعودية، ومع الجمهور السعودي. إحنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم.. إحنا بنقدم فننا المصري، وأنتم بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدًّا.. شيء عظيم إن أنا أخرج وأتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية، وهي تعلم أن أنا مصري، فأنا بشرف بلدي، ولو العرض ده اتعمل بدون أجر لمدة 15 يوم كمان هيبقى لينا الشرف، وسيادة المستشار تركي آل الشيخ يعلم ده".