من منتدى لندن.. رئيس أرامكو يؤكد أن النفط والغاز سيظلان أساس الاقتصاد العالمي لعقود قادمة

وفيما يتعلق بتحوّل منهجية الخطاب بشأن تحوّل الطاقة، أفاد أنه لا بد لكثير من خبراء التوقعات والمحللين الرئيسيين، أن يعيدوا النظر في خططهم وسيناريوهاتهم لتصبح أكثر واقعية، مع استمرار النفط والغاز لعقود أخرى، وهو ما آمل أن يكون بمثابة ضوء أخضر للاستثمارات طويلة الأجل في النفط والغاز، مبينًا أن العديد من الوعود والسيناريوهات غير الواقعية بشأن تحوّل الطاقة لم تتحقق على أرض الواقع، بل أسفرت بغير قصد عن العديد من العواقب غير المرغوبة، على سبيل المثال، بالرغم من نمو السيارات الكهربائية واستثمارات الطاقة المتجددة، لكنها تظل محدودة بالنظر لحجم الاحتياجات العالمية ولا تغطي حتى نمو الطلب، وتظل أرقام هذا النمو صغيرة إجمالًا، حتى في دول الشمال العالمي، فإن الواقع الاقتصادي والقيود التقنية، وقبول الناس لخطة التحوّل الحالية بالنظر لتكاليفها المرتفعة، تفرض إجراء بعض التغييرات الجذرية في السياسات.