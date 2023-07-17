جدة.. إنقاذ حياة حاجّ وحاجّة من أزمة قلبية حادة قبل مغادرتهما المملكة

وأكدت الصحة في جدة، أن الفِرَق الطبية بمجمع الملك عبدالله الطبي تمكنت -بفضل الله- من إنقاذ حياة الحاجّة؛ حيث تعرضت لذبحة صدرية غير مستقرة وجلطة قلبية حادة، كادت تودي بحياتها، بعد انتهاء مناسك الحج وأثناء مغادرتها المملكة؛ حيث أُحضِرت إلى قسم الطوارئ وتم تقديم الخدمات الإسعافية الأولية لها.. ونظرًا لوضع حالتها الصحية الحرجة نُقلت على الفور إلى غرفة العمليات لعمل القسطرة القلبية العاجلة، وتم فيها فتح الشريان الأمامي النازل وتركيب دعامات دوائية في أقل من 70 دقيقة من وصولها للمجمع الطبي، ليتم نقلها لقسم العناية المركزة ومتابعة الحالة لحين استقرارها وخروجها من المستشفى ومغادرتها المملكة.