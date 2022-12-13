"الحرس الوطني" يطرح وظائف شاغرة على بند التشغيل والصيانة

وأوضحت "الوزارة" أن استقبال الطلبات على موقع وزارة الحرس الوطني يبدأ ابتداءً من يوم الأحد الموافق 24/ 5/ 1444هـ حتى نهاية يوم الخميس 28/ 5/ 1444هـ وفق شروط منها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن 18 عامًا، وان يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يحكم عليه في حد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة.