"الحرس الوطني" يطرح وظائف شاغرة على بند التشغيل والصيانة

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن حاجتها إلى شغل عددٍ من الوظائف على بند التشغيل والصيانة، لحملة مؤهلات الابتدائية والدبلوم بعد المتوسطة وبعد الثانوية والحاصلين على درجة البكالوريوس كل في التخصص المطلوب، بينها وظائف للرجال والنساء.
وأوضحت "الوزارة" أن استقبال الطلبات على موقع وزارة الحرس الوطني يبدأ ابتداءً من يوم الأحد الموافق 24/ 5/ 1444هـ حتى نهاية يوم الخميس 28/ 5/ 1444هـ وفق شروط منها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن 18 عامًا، وان يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يحكم عليه في حد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة.
كما اشترطت، أن تكون الخبرات للمتقدمين -إن وجدت- متوافقة مع ما هو محدد بطبيعة عمل المهنة، وموضحًا بها بداية ونهاية الخدمة مصدقة من الجهة التي عمل بها وموثقة ببيان اشتراك من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأنه يمكن للراغبين الاطلاع على التفاصيل عبر https://job.sang.gov.sa/civilian/