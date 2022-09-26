الطائف.. الكنز السياحي الذي يمزج كل ألوان الإبداع في تجربة لا تنسى

تعتبر الطائف، المأنوس كما يحلو لعشاقها أن يسموها، والوجهة السياحية ذات الطراز الفريد، والتي استحقت على إثرها لقب عروس المصايف، إحدى أهم الوجهات السياحية في المملكة، ويتجلى ذلك من خلال استكشاف التنوع الكبير الذي تحتضنه تجاربها السياحية، والفرص الاستثمارية بمجالاتها المختلفة.
وتتمتع الطائف بمجموعة كبيرة من المزايا التي تعطي قيمة مضافة للمشاريع السياحية، نظرًا لكونها البوابة الشرقية لمكة المكرمة، فضلاً عن كونها نقطة التقاء لعدد من الطرق المتصلة بالمناطق والمدن المجاورة.
وتضم الطائف اثنين من مواقيت الإحرام، وأحد أهم مناجم الذهب، وتحتضن العديد من المواقع التراثية والتاريخية والبيئية التي تعطيها بعداً تاريخياً وجغرافياً متميزًا.
ومن بين بساتين الفاكهة، ومزارع الورود، وسحر الطبيعة الجبلية، تستطيع الطائف أن تجذب الاهتمام بجمالها الأخَّاذ ومناخها المعتدل بدرجة حرارة تتراوح بين 20-25 درجة مئوية، والذي يختصر المواسم كلَّها ويرسم لوحات ربيعية لا ينتهي سحرها.
هذه المدينة القادرة على فتح آفاق التأمل الرحبة والتي تتمتع بإيقاع الشعر الغنائي، والغيوم الآسرة، وتجعل كل من يتوجد على أرضها محلقًا في أجواء من السعادة الممتزجة بعبير الورود.
وقد بلغ عدد الزوار خلال العام الماضي 2021 نحو 2.9 مليون زائر، وتركز حضورهم خلال شهري يونيو ويوليو بمعدل 500 ألف زائر لكل شهر منهما، فيما تجاوز معدل إنفاقهم في ذلك العام نحو 1.7 مليار ريال مقارنة بـ 709 ملايين ريال عام 2018.
إن الطائف مدينة تحكي تاريخًا عريقًا عنوانه "الأصالة" فسكانها البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة، يحملون في وجدانهم ذكريات ضاربة في أعماق القلوب، كما أنها في الوقت نفسه تعد بمستقبل مشرق في ظل نهضة تنموية شاملة تشهدها المملكة وتقفز كل يوم قفزات جديدة باهرة.
وتتمتع فنادق الطائف التي تشكل فئة الـ 5 نجوم والـ 4 نجوم نسبة 42% منها، بجاذبية خاصة بلاحظها الزائر بوضوح.
خلال رحلتك؛ ستركضُ على أديمِ المسافات لتشعرَ أنك داخل حقل رحيب، ستحلِّق بين الغيوم، وتعشقُ الضبابَ وترقب هتون السماء، وستأخذك الطرق الملتفّة إلى مسارات تبعثُ فيك الحيوية والحماس، لتجد نفسك قد حددتَ خياراً مثالياً للترفيه والثقافة في ظل قرب الطائف من مكة وعمق زخمها التراثي، وروعة مناخها المعتدل.
إن هذا المناخ الذي لا ينسى أبدًا يجعل منها وجهة فائقة التميز للاسترخاء والراحة على جبالها ذات الميزات التنافسية بطبيعتها الخلابة ومزارع فواكهها من التين والعنب والرمان والبرشومي، وبساتين ورودها التي تتجاوز الـ 900 مزرعة وبستان تنتج نحو 300 مليون زهرة كل ربيع، مما جعلها تستحق أن تكون بيئة مثالية لتربية النحل وإنتاج العسل وتصديره.
وأصبح مهرجان الورد في شهري مارس وأبريل كل عام أيقونة احتفالية تستقطب محبي منتجات الورود والأطعمة التقليدية والحرف اليدوية.
ستدرك بسهولة أن المهرجانات والفعاليات في الطائف عند جانب واحد، فهناك سوق عكاظ أشهر أسواق العالم الإسلامي وهو حدث سنوي يمتد لشهر يتم فيه عرض ثقافة الطائف وتاريخها وتراثها الأدبي والفني وحرفها اليدوية.. وهناك المتاحف مثل قلعة شبرا ومتحف الشريف ومتحف عبدالله بن عباس.
ويدرك عشاق المغامرة أنهم لا يجدون مبتغاهم الحقيقي إلا في أرجائها فالمغامرون الحقيقيون لا ينشدون المخاطرة وإنما ينصب اهتمامهم على الخروج للتجربة والاكتشاف، وخوض لحظات ساحرة تسكن الذاكرة وتبقى ماثلة في الأذهان.
يمكنك في الطائف أن تخوض رحلة سياحية تلمس فيها روعة المواقع الساحرة، وتحلّق لتستكشف دلالات التاريخ وأبعاد الجغرافيا، وتمتزج روحك مع معالم مدينة الورود وتلمس آثار الجمال المتفجرة في كل ركن، وتجد نفسك مجبرًا على الانبهار أمام تراثها التاريخي العريق.
كما يمكنك استكشاف كل هذا الجمال بدءاً من منطقة الهدا حيث المنتزهات والبساتين وعربات التلفريك، والمطاعم والفنادق والألعاب الترفيهية والمتاجر وصالات التزلج، ثم منطقة الشفا التي تبعد عن المدينة 28 كم، بارتفاع 2500م فوق سطح البحر، هنا المتعة بالإطلالات الجبلية والأودية الخصبة ومزارع الفاكهة الطائفية ومناحل العسل، والمرافق الترفيهية والشاليهات والنُزل السياحية. ثم منتزه الرُدَّف الذي يقع جنوب الطائف، ولا يجب أن تفوتك حديقة الحيوان التي تحتوي على آلاف الأنواع من الحيوانات والطيور الفريدة.
وتزخر الطائف بعدد كبير من المنتزهات والحدائق والمعالم المتنوعة مثل: منتزه الجبل الأخضر وحديقة الملك فهد ومنتزه الملك عبدالله ومنتزه سيسَد الوطني ومنتزه الشعلة ومنتزه الحدبان وروابي لاند بارك وحديقة الشلال وحديقة الفيصلية وحديقة العنود وقرية الشفا، ومتحف أم الدوم ومصنع ورد القرشي ومصنع ورد الكامل. إضافة إلى عدد من المعالم الثقافية والتاريخية.. كسوق عكاظ: الذي يحاكي السوق القديم الشاهد على أمجاد العرب وتراثهم الخالد.
لا تنس أبدًا الوقوف على قصر شبرا الذي يكتسب قيمته التاريخية من حيث كونه مقراً لإقامة الملك عبدالعزيز والملك فيصل عند زيارتهما للطائف، والذي يعود تاريخه الى عام 1904م، وقد ظل قصراً ملكياً حتى تحوّل الى متحف إقليمي عام 1995م.
ومن الضروري ألا يفوتك جامع عبدالله بن عباس فهو من أقدم المساجد ويقع في وسط المنطقة التاريخية، وقد ظل منبراً للعلم طوال 14 قرناً.
وكذلك ستزور متحف الشريف وهو من أكبر المتاحف بالمملكة، وتزخر قاعاته بالقطع الأثرية التي تعكس تراث الطائف، وتتجه إلى باب الحزم الذي يسمى أيضاً (باب الجبل)، و(باب شبرا) لوقوعه أمام قصر شبرا، ويكتسب أهميته من كونه أحد أهم مداخل سور المدينة القديمة الخمسة التي كانت تُغلق مساء.
ولم يتوقف قطار التنمية عند هذه المحطات السياحية، بل امتد ليشمل عدداً كبيراً من المشاريع وفي مقدمتها مشروع (الطائف الجديد) لبناء أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، ومدينة تعليمية، وجامعة، ومطار، ومشروع مدينة سوق عكاظ: الذي يعتبر أول وجهة سياحية ثقافية متكاملة بالمملكة ومركز جذب ثقافي للأعمال والترفيه والضيافة وسيوفر نحو 1250 غرفة، ويستقطب نحو 260 ألف سائح مع مساهمته في الناتج المحلي بما يصل إلى 80 مليون دولار، وتوفيره 4000 فرصة وظيفية.
وتضم المشروعات كذلك، مشروع مطار الطائف: حيث يتم تطوير المطار ليستوعب 5 ملايين مسافر ويزداد عددهم إلى 8 ملايين مستقبلاً.
وهناك مشروع واحة التقنية الذي تنفذه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، حيث يتم تنفيذ حزمة من المشاريع لتكون الواحة منصة لتطوير وتطبيق واختبار التقنيات الجديدة، وليكون المشروع نموذجاً عالمياً لتطبيق الابتكارات في الطاقة المتجددة وتوفير استهلاك المياه وإدارة وتدوير النفايات وتقنية المعلومات.. وستوفر الواحة نموذجاً لأساليب العيش والحياة العصرية في السكن والفندقة والترفيه من خلال استقطاب المؤهلين المحترفين ليشكلوا منظومة بيئة مجتمع ابتكاري يعزز ويربط بين البحوث العلمية وبحوث تطوير منتجات القطاع الخاص ولتكون الواحة بيئة جاذبة للشركات الأجنبية، والوطنية، وداعماً لنموها، وتوسُّعها.
أما "واجهة الطائف" فهو المشروع الذي يعكس أهمية هذه المدينة أحد أهم الوجهات السياحية في المملكة، حيث سيوفر مساحة لممشى خارجي كبير، ومساحات مخصصة للمحلات التجارية المحلية والعالمية، ويشكل وجهة متميزة لقضاء وقت ممتع لسياحة الأعمال والترفيه وزوار الحرم المكي، وذلك لوجوده بالقرب من مرافق سياحية مميزة مثل حديقة الملك فهد، وهي كبرى حدائق المدينة، وطريق الهدا. ويقدم المشروع مفهوماً حديثاً في التسوق عبر الدمج بين قطاع التجزئة والأنشطة الترفيهية مما يجعله مقصداً سياحياً وترفيهياً مهماً لزوار وقاصدي مدينة الطائف.
وتعكس تلك المشروعاتالتزام صندوق التنمية السياحي بتنمية الوجهات السياحية بالمملكة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للسياحة.
يمكنك أن تستكشف المزيد والمزيد خلال الجولة التعريفية الأولى من نوعها، والتي ينظمها صندوق التنمية السياحي، خلال الفترة من 1-3 ربيع أول 1444هـ، الموافق 26 – 28 سبتمبر 2022م.
إنها رحلة جديرة بالاهتمام من كل الزائرين، والمستثمرين، ورواد الأعمال، في ظل ما يقدمه الصندوق من برامج تمكينية داعمة وحلول تمويلية وتسهيلات لتحفيز مستثمري القطاع الخاص واحتضان المنشآت العاملة بالقطاع السياحي لإثراء التجارب السياحية فيها، وفق الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي اختارت الطائف المأنوس ضمن الوجهات السياحية المستهدفة في مشروع تنموي سياحي واقتصادي مستدامة، سيرسم مستقبل السياحة بالمملكة، ويدعم مكانتها كوجهة سياحية عالمية قادمة بقوة وفق مستهدفات الرؤية التنموية 2030.