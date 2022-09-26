الطائف.. الكنز السياحي الذي يمزج كل ألوان الإبداع في تجربة لا تنسى

كما يمكنك استكشاف كل هذا الجمال بدءاً من منطقة الهدا حيث المنتزهات والبساتين وعربات التلفريك، والمطاعم والفنادق والألعاب الترفيهية والمتاجر وصالات التزلج، ثم منطقة الشفا التي تبعد عن المدينة 28 كم، بارتفاع 2500م فوق سطح البحر، هنا المتعة بالإطلالات الجبلية والأودية الخصبة ومزارع الفاكهة الطائفية ومناحل العسل، والمرافق الترفيهية والشاليهات والنُزل السياحية. ثم منتزه الرُدَّف الذي يقع جنوب الطائف، ولا يجب أن تفوتك حديقة الحيوان التي تحتوي على آلاف الأنواع من الحيوانات والطيور الفريدة.