لخدمة مشجعي كأس الملك سلمان للأندية العربية.. رفع نسبة جاهزية مركبات النقل

أعلنت الهيئة العامة للنقل رفع نسبة جاهزية مركبات النقل لخدمة مشجعي كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، وذلك بمحافظة الطائف، ومدينة أبها، ومدينة الباحة.
وأشارت إلى إتاحة أكثر من 235 سيارة أجرة، وتوفر 54 مكتبًا مرخصًا لتأجير السيارات، تمت تهيئتها والتأكد من توفير خدماتها وفقًا لأعلى معايير ومتطلبات الجودة، إضافة إلى أكثر من 28 ألف سائق في تطبيقات نقل الركاب، من التطبيقات المرخصة والمعتمدة، التي يمكن الوصول لها عن طريق الموقع الإلكتروني https://tga.gov.sa/.
يأتي ذلك اهتمامًا وحرصًا من الهيئة العامة للنقل على توفير كفاءة خدمات النقل بما يواكب تطلعات المستفيدين، لتقديم الخدمات وفق أعلى معايير السلامة والجودة والموثوقية وبما يضمن التكامل في التخطيط والتشغيل بين وسائل وأنماط النقل المختلفة.