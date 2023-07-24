لخدمة مشجعي كأس الملك سلمان للأندية العربية.. رفع نسبة جاهزية مركبات النقل

وأشارت إلى إتاحة أكثر من 235 سيارة أجرة، وتوفر 54 مكتبًا مرخصًا لتأجير السيارات، تمت تهيئتها والتأكد من توفير خدماتها وفقًا لأعلى معايير ومتطلبات الجودة، إضافة إلى أكثر من 28 ألف سائق في تطبيقات نقل الركاب، من التطبيقات المرخصة والمعتمدة، التي يمكن الوصول لها عن طريق الموقع الإلكتروني https://tga.gov.sa/.