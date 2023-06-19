"البديوي" يرحب باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين الإمارات وقطر

رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، والذي يأتي تطبيقًا لاتفاق قادة دول مجلس التعاون في "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح"، التي عُقدت في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية في شهر يناير 2021م.