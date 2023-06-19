"البديوي" يرحب باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين الإمارات وقطر

رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، والذي يأتي تطبيقًا لاتفاق قادة دول مجلس التعاون في "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح"، التي عُقدت في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية في شهر يناير 2021م.
وأشاد بهذه الخطوة المباركة التي تجسّد حرص القادة على مسيرة مجلس التعاون، وما تحظى به دول المجلس من أواصر القربى والود والتآخي والتاريخ والمصير المشترك، ووحدة الصف في البيت الخليجي، ودعمًا وتعزيزًا لمسيرة العمل الخليجي المشترك، بما يحقّق تطلعات شعوب دول المجلس.