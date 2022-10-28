مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يُطلق خدمة مراقبة مرضى "الجراحات" عن بُعد

جديرٌ بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، حقّقت نجاحات كبيرة في مجال توظيف التقنيات من أجل تطوير وتجويد خدمات الرعاية الصحية، وأطلقت كثيراً من الخدمات الرقمية في هذا السياق، كتطبيق نظام طب الاتصال عن بُعد من خلال شبكة مغلقة للربط بين مركز العمليات الطبية لأقسام الطوارئ وكامل أسطول الإسعاف، واتخاذ القرار الطبي والبدء بتنفيذه مع الفريق الطبي قبل وصول المريض، وبرنامج "نبض" لعلاج الجلطات القلبية عن بُعد، وتشخيص حالات الاشتباه خارج المستشفى، وتقديم الرعاية الصحية لمَن تثبت إصابتهم بالسرعة اللازمة.