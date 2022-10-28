مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يُطلق خدمة مراقبة مرضى "الجراحات" عن بُعد

أطلق مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر، خدمة مراقبة مرضى العمليات الجراحية عن بعد Remote Patient Monitoring، واستخدام الإنذار الذكي RACE.
جاء ذلك في إطار الحرص على مواكبة أحدث مستجدات التقنيات الطبية، حيث أصبح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر أول مقدم خدمات رعاية صحية من القطاع الخاص يوفر هذه الخدمة.
وقال المدير الطبي للمستشفى د. وليد البوعلي: هذه التقنية تتسم بأهمية كبيرة، إذ تمكّن الأطباء من المراقبة اللحظية لحالة المرضى، عقب خضوعهم للعمليات الجراحية، الأمر الذي يسهم بفاعلية في إنقاص احتمالات حدوث الآثار العكسية، كما تقلل من حاجة المرضى إلى التنويم في العناية المركزة، وذلك بفضل التتبع اللحظي للعلامات الحيوية، وتبقي أيضاً فريق التمريض على الاتصال الذكي الدائم مع الفريق الطبي في مركز القيادة والتحكم للعناية المركزة، وإذا حدث طارئ يقوم فريق التمريض بالاتصال بفريق الاستجابة السريع الذي يتدخل على الفور لاتخاذ اللازم.
وأضاف: هذه الخدمة الجديدة تلعب دوراً حاسماً في تحقيق أعلى معايير الإنقاذ والسلامة وجودة الرعاية الطبية المقدمة، حيث أنها تتيح للأطباء قراءة العلامات الحيوية للمرضى على مدار الساعة.
من جانبه، وصف الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية والأكاديمية بالمجموعة الأستاذ الدكتور عوض العمري، هذه خدمة بـ"المهمة"، حيث إنها تمثل نقلة في مجال رعاية المرضى بعد العمليات الجراحية، وسرعة تشافيهم.
وأكّد أن المجموعة شرعت في تعميمها على مستشفياتها كافة، بعد أن أثبتت نجاحها وفاعليتها العالية.
وأشار "العمري"، إلى أن إطلاق خدمة مراقبة مرضى العمليات الجراحية عن بُعد يأتي في إطار السياسات الإستراتيجية للمجموعة، التي تهدف إلى مواكبة أحدث التقنيات الطبية واستخدام أفضل الأجهزة والمعدات، لتقديم خدمات رعاية صحية متطورة ومطابقة لأعلى المعايير، للمرضى والمراجعين بمستشفياتها بشكل خاص، والإسهام في تطوير خدمات قطاع الرعاية الصحية بالمملكة بصفة عامة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
جديرٌ بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، حقّقت نجاحات كبيرة في مجال توظيف التقنيات من أجل تطوير وتجويد خدمات الرعاية الصحية، وأطلقت كثيراً من الخدمات الرقمية في هذا السياق، كتطبيق نظام طب الاتصال عن بُعد من خلال شبكة مغلقة للربط بين مركز العمليات الطبية لأقسام الطوارئ وكامل أسطول الإسعاف، واتخاذ القرار الطبي والبدء بتنفيذه مع الفريق الطبي قبل وصول المريض، وبرنامج "نبض" لعلاج الجلطات القلبية عن بُعد، وتشخيص حالات الاشتباه خارج المستشفى، وتقديم الرعاية الصحية لمَن تثبت إصابتهم بالسرعة اللازمة.