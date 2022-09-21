رابطة العالم الإسلامي والأمم المتحدة ووفد من مملكة السويد يحتفون برفع الستار عن "المسدس المعقود" بفرع الرابطة بالرياض

وأضاف "نحن في رابطة العالم الإسلامي، ومن خلال احتضان هذه الرمزية الدولية الأممية، نؤكد مجدداً بأننا دعاةُ سلامٍ ورحمة بالعالمين نرفض العنف بكافة أشكاله وصوره وذرائعه،. نريد أن نقول: لا عنفَ في قيمنا، لا عنفَ في أفكارنا، وأن المجازافات التي تَرفَع شعاراتٍ إسلاميةً في ظاهرها، إنما تمثِّل نفسها ولا تُمثِّل حقيقة الإسلام، وكذا الشعارات السلبية التي يتم رفعها باسم أي دين أو ثقافة إنما تمثّل نفسها ونحن لا نعمم حكم ذلك على سائر أتباع الأديان والثقافات ومجمل أتباع الأديان، وأتباع الثقافات المتحضّرة، هم على قدرٍ من الوعي الإنساني".