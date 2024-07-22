15 فرصة عقارية بمزاد "مَدّ" بجدة

تعلن شركة المحافظ العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" وبقرار من محكمة التنفيذ، وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية، عن إقامة مزاد "مَدّ" الهجين، وذلك يوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 حضوريًا الساعة: 04:00 مساءً في قاعة "ليلتي" بمدينة جدة، وإلكترونيًا عبر منصة "مباشر" للمزادات.
يطرح المزاد 15 فرصة عقارية نادرة في مواقع استراتيجية شمال مدينة جدة، حيث تقع على أهم الطرق الرئيسية والأحياء الراقية والحيوية كـ: طريق الكورنيش وحي الشاطئ والصفا، وتتميز بقربها من أبرز المشاريع والخدمات النوعية بجدة، كـ: سيتي ووك، ورد سي مول، وبرج الشاشة، مما يجعلها وجهة مثالية.
ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة المحافظ العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0536422241 - 0536522241.