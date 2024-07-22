15 فرصة عقارية بمزاد "مَدّ" بجدة

تعلن شركة المحافظ العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" وبقرار من محكمة التنفيذ، وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية، عن إقامة مزاد "مَدّ" الهجين، وذلك يوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 حضوريًا الساعة: 04:00 مساءً في قاعة "ليلتي" بمدينة جدة، وإلكترونيًا عبر منصة "مباشر" للمزادات.