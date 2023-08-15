7 مناطق في مرمى الأمطار وحبات برد.. "طقس الثلاثاء" كما يتوقعه "الحصيني"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه بحسب النماذج العددية للطقس يُتوقع اليوم الثلاثاء، أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد على أجزاءٍ متفرقة من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة.
وأضاف "الحصيني"، عبر حسابه على "إكس"، يقول: "تمتد الأمطار إلى أجزاء متفرقة من مناطق: المدينة النبوية وتبوك ونجران، وتمتد إلى أجزاء من اليمن وعُمان وتسبق برياح نشطة ومغبرة".
وتابع: "متوقع رياح من خفيفة إلى متوسطة أحياناً شبه قوية على أجزاء من القطاع الغربي والشمالي والوسطى من المملكة؛ إلا أن يصرفها الله".