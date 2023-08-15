7 مناطق في مرمى الأمطار وحبات برد.. "طقس الثلاثاء" كما يتوقعه "الحصيني"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه بحسب النماذج العددية للطقس يُتوقع اليوم الثلاثاء، أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد على أجزاءٍ متفرقة من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة.