تزامناً مع الاختبارات.. "شؤون الأسرة" يقدّم 5 طرق لمساعدة الأبناء على المذاكرة

نصح مجلس شؤون الأسرة بضرورة اتباع عددٍ من الطرق لمساعدة الأبناء على المذاكرة، وأبرزها تقسيم وقت المذاكرة؛ لتقليل الضغط النفسي، واختيار المكان المناسب.
وبيّن المجلس في إنفوجرافيك، أن تلك الطرق تتضمن اختيار المكان المناسب، والبُعد عن المشتتات كالجوّال والتلفاز واستخدام الورقة والقلم لتسهيل الحفظ وترتيب الأفكار، وكذلك التوكل على الله والبُعد عن التوتر والقلق.
ونوّه المجلس إلى أن دور الأسرة في دعم الأبناء أثناء الاختبارات يكون من خلال تهيئة الجو الأسري المناسب، وتقديم الأطعمة المناسبة، والتشجيع وتعزيز الثقة، والبُعد عن الضغط العصبي للأبناء.