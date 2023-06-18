تزامناً مع الاختبارات.. "شؤون الأسرة" يقدّم 5 طرق لمساعدة الأبناء على المذاكرة

وبيّن المجلس في إنفوجرافيك، أن تلك الطرق تتضمن اختيار المكان المناسب، والبُعد عن المشتتات كالجوّال والتلفاز واستخدام الورقة والقلم لتسهيل الحفظ وترتيب الأفكار، وكذلك التوكل على الله والبُعد عن التوتر والقلق.