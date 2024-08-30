"الأرصاد" ينبّه من أمطار غزيرة على الباحة وخفيفة على تبوك

تفصيلاً؛ نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطارٍ غزيرة على منطقة الباحة مصحوبةً بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية، وجريانٍ للسيول وتساقط البَرَد، على مدينة الباحة ومحافظات: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.