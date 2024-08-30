"الأرصاد" ينبّه من أمطار غزيرة على الباحة وخفيفة على تبوك

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهَيْن بخصوص هطول أمطارٍ على منطقتَي الباحة وتبوك.
تفصيلاً؛ نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطارٍ غزيرة على منطقة الباحة مصحوبةً بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية، وجريانٍ للسيول وتساقط البَرَد، على مدينة الباحة ومحافظات: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.
كما نبَّه المركز بخصوص منطقة تبوك، اليوم، من أمطارٍ خفيفة تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحاً نشطة، وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعديّة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.