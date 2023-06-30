استفادت منها 546 أسرة.. "إغاثي الملك سلمان" يوزع 273 أضحية في عدن

واستقبل المركز خلال شهر مايو 2023م، 143 مريضًا من بينهم 44 مريضًا حصلوا على 398 جلسة غسيل كلوي مجدولة و6 جلسات إسعافية، بينما تلقى 99 مريضًا خدمات المعاينة و الفحوصات الطبية في عيادة أمراض الكلى، حيث بلغت نسبة الذكور 60%، ونسبة الإناث 40%، بينما شكلت نسبة النازحين 17%، والمقيمين 82%، وشكلت نسبة اللاجئين 1%. ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز؛ لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.