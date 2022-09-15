10 جهات حكومية تشارك في معرض "مشروعات مُدن مُتميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين 2022"

ويستعرض المعرض أهم مشروعات المدن المتميزة في المملكة، ومنها (مشروع سبارك، ومشروع أمالا، ومشروع تطوير البحر الأحمر، ومشروع ذا لاين، ومشروع مركز الملك عبدالله المالي، ومشروع تطوير وسط جدة)، ودور وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأمانات المناطق بالارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والسكنية في جميع مُدن المملكة، من أجل تحقيق أعلى معايير الجودة وتنفيذ مُدن ذكية ترفع من جودة الحياة، كما سيتم استعراض أبرز مشاريع المُدن المُتميزة وكيفية الاستفادة منها وتعميم التجربة في مناطق مختلفة من المملكة.