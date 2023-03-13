أمانة الطائف تحذر من تجاوز النظام في رمضان لتحقيق مكاسب سريعة

وحذرت من استغلال شهر رمضان من قبل البعض في تجاوز النظام لتحقيق مكاسب سريعة بطريقة غير نظامية، بأنهم سيتعرضون للعقوبات الرادعة وفق لائحة الجزاءات البلدية، مشددةً على أنها لن تتهاون حيال أي مخالفة تطال صحة المستهلك.