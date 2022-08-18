مع عودة العمالة الإندونيسية.. "القاضي": 3 إجراءات على كل أسرة القيام بها

بعد 22 يوما تبدأ عودة هذه العمالة

ويضيف "القاضي" قائلا: "بعد حوالي 22 يوما بحول الله تبدأ عودة هذه العمالة وستثمر عودتها عن توفر العرض واعتدال الأسعار، وسيتم ذلك عبر نظام إلكتروني في قناة موحدة تحت مراقبة وزارة الموارد البشرية.. نحيي ما بذلته وزارة الموارد البشرية من جهود ومفاوضات طويلة وما سعى له مسؤولوها وعلى رأسهم وزيرها ونائبه للموارد حتى أثمرت الجهود عن اتفاقية حل إشكاليات هذه الأزمة المزمنة".