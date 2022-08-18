مع عودة العمالة الإندونيسية.. "القاضي": 3 إجراءات على كل أسرة القيام بها

يبشر الكاتب الصحفي حمد بن عبدالله القاضي بقرب عودة العمالة المنزلية الإندونيسية بعد 22 يوما، داعيا كل أسرة سعودية لديها عمالة منزلية إلى القيام بثلاثة إجراءات ضرورية حتى نحافظ على علاقة طيبة مع تلك العمالة، ونضمن استمرار مجيئها.
بشرى انفراج أزمة العمالة الإندونيسية
وفي مقاله "انفراج أزمة العمالة المنزلية بين جهود وزارة الموارد ودورنا نحن" بصحيفة "الجزيرة"، يقول القاضي: "مبشّرات سارة تبلور قرب انفراج أزمة العمالة الإندونيسية وبعدها -إن شاء الله- الفلبينية التي من المؤمل أن تتم عودتها قريبا مثل الإندونسية وبما يحفظ حقوق كل الأطراف: الأفراد من مواطنين وعمالة والشركات السعودية والخارجية.. بداية انفراج أزمة المنزلية هو توقيع اتفاقية عودة الإندونيسية الخميس الماضي، وستكون كما علمت بتكلفة معقولة تشمل التذكرة والتأشيرة والتأمين الصحي، كما سيكون هناك سقف محدد لأجر العمالة الشهري".
بعد 22 يوما تبدأ عودة هذه العمالة
ويضيف "القاضي" قائلا: "بعد حوالي 22 يوما بحول الله تبدأ عودة هذه العمالة وستثمر عودتها عن توفر العرض واعتدال الأسعار، وسيتم ذلك عبر نظام إلكتروني في قناة موحدة تحت مراقبة وزارة الموارد البشرية.. نحيي ما بذلته وزارة الموارد البشرية من جهود ومفاوضات طويلة وما سعى له مسؤولوها وعلى رأسهم وزيرها ونائبه للموارد حتى أثمرت الجهود عن اتفاقية حل إشكاليات هذه الأزمة المزمنة".
3 إجراءات على كل أسرة القيام بها
وفي إطار دور كل أسرة نحو هذه العمالة، يقدم "القاضي" ثلاثة إجراءات يراها ضرورية، ويقول: "بقي علينا بعد عودة العمالة الإندونيسية -إن شاء الله- وتباشير عودة العمالة الفلبينية ومع العمالة عموما.. بقي علينا دور مهم لاستمرار مجيء العمالة المنزلية.
فهناك بعضهم -وإن كانوا قلّة- يؤخرون رواتب العمالة المنزلية وبعضهم لا يحسن التعامل معهم، والنظام فرض عقوبات على من يؤخّر الأجر أو يسيء للعمالة.. وقبل ذلك ألزمتنا تعاليم ديننا بأداء حقوقهم فقد أمرنا رسولنا -عليه الصلاة والسلام- بعدم تأخير الأجر "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفَّ عرقه".
وأمرنا ديننا على لسان نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم- بحديث عظيم وضع أسس التعامل الأخوي والإنساني عنوانه: حسن المعاملة فقد قال عليه الصلاة والسلام: "إخوانُكم خَوَلُكم جَعَلَهم اللهُ تحت أيْديكم فمَن كان أخُوه تحت يَدِه فلْيُطعِمْه ممَّا يَأكُلُ ويُلبِسْه ممَّا يَلبَس ولا تُكلِّفوهم ما يَغلِبُهم فإنْ كَلَّفتُموهم فأعينُوهم".
إن علينا أن نراعي الله في العمالة المنزلية ونوفّيهم حقوقهم فقد تركوا أوطانهم وأسرهم من أجل لقمة العيش والإنفاق على أهلهم.
نأمل بزيادة عروض العمالة المنزلية
وينهي "القاضي" قائلا: "نأمل بإذن الله زيادة عروض العمالة المنزلية بعد حل مشكلة العمالة الإندونيسية وإقفال ملفها الشائك الذي ظلّ سنوات معلّقا رغم كل الجهود".