بـ35 مئوية.. 3 مدن تسجل أعلى درجة الحرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة وجدة وينبع أعلى درجة حرارة 35 مئوية فيما سجلت السودة 9 مئوية.