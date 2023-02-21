يوم التأسيس.. "طابة حائل" تحيي مسارها التاريخي برحلة خلوية لبركان الهتيمة

تنظّم جمعية التنمية الأهلية بطابة بمنطقة حائل في ذكرى يوم التأسيس، غدًا؛ رحلة خلوية على الأقدام لمسار طابة التاريخي، بدايةً من طابة القديمة وحتى فوهة بركان الهتيمة على مسافة ٩ كلم.
وحدَّدت لجنة الرحلة الساعة العاشرة صباحًا موعدًا لانطلاق المشاركين. كما حدّدت اللجنة مقرَّ اجتماع المشاركين عند الساعة التاسعة والنصف صباحًا، بمقر ديوانية كبار السن؛ وذلك لتلقّي التعليمات الخاصة بالرحلة من القائمين عليها.
ويأتي إحياء ذلك الدرب في طابة، حرصًا من الجمعية على إطْلاع أبناء الجيل الحالي، وتمثيلهم الدور الحقيقي لمعاناة الآباء والأجداد في قضاء التزاماتهم اليومية والمعيشية في حقبة زمنية تفوق الـ٣٠٠ عام، فضلًا عن تعزيز ثقافة المشي، والتعريف بالمقومات السياحية للمنطقة.