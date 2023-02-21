يوم التأسيس.. "طابة حائل" تحيي مسارها التاريخي برحلة خلوية لبركان الهتيمة

ويأتي إحياء ذلك الدرب في طابة، حرصًا من الجمعية على إطْلاع أبناء الجيل الحالي، وتمثيلهم الدور الحقيقي لمعاناة الآباء والأجداد في قضاء التزاماتهم اليومية والمعيشية في حقبة زمنية تفوق الـ٣٠٠ عام، فضلًا عن تعزيز ثقافة المشي، والتعريف بالمقومات السياحية للمنطقة.