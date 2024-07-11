أمازون تكشف عن عروض رائعة وحصرية لأعضاء برايم من 16 إلى 21 يوليو

أعلنت أمازون السعودية عن بدء العد التنازلي لانطلاق يوم برايم 2024، مهرجان التسوق السنوي الذي سيكون هذا العام الأطول على الإطلاق منذ طرحه لأول مرة في المملكة العربية السعودية، حيث سيبدأ في منتصف ليلة 16 يوليو (بتوقيت السعودية) ويستمر حتى 21 يوليو، مع آلاف العروض المميزة والحصرية لأعضاء برنامج أمازون برايم على موقع Amazon.sa. ولأول مرة في تاريخ يوم برايم في المملكة، سيحظى أعضاء برنامج أمازون برايم بستة أيام كاملة من التخفيضات الاستثنائية التي تسري على أكثر من 30 فئة من المنتجات، بما في ذلك الإلكترونيات، والألعاب، والأزياء، والتجميل، والمطبخ، والمنزل، والصحة، والرياضة، وأجهزة أمازون.