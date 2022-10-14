تعاون مشترك بين "صحة الطائف" وجامعة المستقبل بالقصيم

وسيتم بدء العمل على تصميم وتنفيذ هذا البرنامج ابتداءً من الأسبوع القادم، مبينةً أن مركز الإبداع بصحّة الطائف يتطلع من خلال هذه الاتفاقية، أن يكون مشروع متابعة مؤشرات أداء مركز القيادة والتحكم في صحة الطائف ما هو إلا باكورة أعمال قادمة سيكون لها بالغ الأثر في خارطة رحلة المرضى وذويهم في كل مرافق صحة الطائف.