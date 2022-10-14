تعاون مشترك بين "صحة الطائف" وجامعة المستقبل بالقصيم

أوضحت "صحة الطائف" أنه ومن خلال التنسيق من قبل مركز الإبداع التابع لها مع ممثلي جامعة المستقبل، تم الاتفاق على تصميم وبناء برنامج خاص بمتابعة مؤشرات أداء مركز القيادة والتحكم في صحة الطائف، والذي يهدف إلى دعم متخذي القرار لكافة مؤشرات الأداء المعنية، بالإضافة إلى تمكين مستخدمي التطبيق المصرح لهم بإدخال البيانات المطلوبة وفق آلية محددة وواضحة.
وأشارت إلى أن هذا التعاون سيكون له الأثر -إن شاء الله- في تقديم الخدمات الصحية بالجودة المطلوبة وفق الزمن المعياري لتلك الخدمة؛ ومنها أن هذا التطبيق سيقوم بعملية التصعيد بقسم الطوارئ بوجود الحالة عند مرور ساعتين لمسؤول الحالات بالقسم، وعند مرور ثلاث ساعات يتم التصعيد لمدير المستشفى، وعند وصول الوقت إلى أربع ساعات يتم التصعيد للمساعد للخدمات العلاجية، وهذا الإجراء يمكّن فريق العمل من التدخل في الوقت المناسب لتقديم الخدمة الصحية للمستفيد وفق الزمن المعياري لبرنامج أداء الصحة.
وسيتم بدء العمل على تصميم وتنفيذ هذا البرنامج ابتداءً من الأسبوع القادم، مبينةً أن مركز الإبداع بصحّة الطائف يتطلع من خلال هذه الاتفاقية، أن يكون مشروع متابعة مؤشرات أداء مركز القيادة والتحكم في صحة الطائف ما هو إلا باكورة أعمال قادمة سيكون لها بالغ الأثر في خارطة رحلة المرضى وذويهم في كل مرافق صحة الطائف.