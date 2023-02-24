بأكثر من 88 متحدثًا مختصًّا.. الرياض تستضيف مؤتمر قسطرة الصمامات

بأكثر من 88 متحدثًا مختصًّا.. الرياض تستضيف مؤتمر قسطرة الصمامات
انطلقت، اليوم في العاصمة الرياض، أعمال أكبر مؤتمر عالمي عن "قسطرة صمامات القلب"، بمشاركة أكثر من 88 متحدثًا مختصًّا في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، حضوريًّا وافتراضيًّا.
وحول المؤتمر أوضح رئيس المؤتمر اللواء الطبيب الدكتور محمد آل بلغيث البارقي، استشاري أول أمراض القلب والقسطرة بمدينة الملك عبدالعزيز الصحية بوزارة الحرس الوطني، لـ"mbc": حاولنا جمع أكبر عدد من الأطباء والمتحدّثين، وقد أطلقنا عليه مؤتمر الرياض لقسطرة الصمامات.
وأشار البارقي إلى أن مؤتمر "قسطرة صمامات القلب" جمع نخبة وكوكبة من علماء القسطرة في العالم، ومن ضمنهم البروفيسور Alain Cribier مخترع صمامات القسطرة في العالم، وأول من زرع صمامًا قبل 20 عامًا لقلب إنسان على مستوى العالم.
ولفت إلى أنه ستكون هناك محاضرات وورش عمل، كما سيستعرض المؤتمر، الذي يعقد اليوم الجمعة وغدًا السبت، من 8 ص - 5م، حالات معقدة وصعبة جدًّا لعمليات قلب أجريت في المملكة.