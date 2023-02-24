بأكثر من 88 متحدثًا مختصًّا.. الرياض تستضيف مؤتمر قسطرة الصمامات

وأشار البارقي إلى أن مؤتمر "قسطرة صمامات القلب" جمع نخبة وكوكبة من علماء القسطرة في العالم، ومن ضمنهم البروفيسور Alain Cribier مخترع صمامات القسطرة في العالم، وأول من زرع صمامًا قبل 20 عامًا لقلب إنسان على مستوى العالم.