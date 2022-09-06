"ضوابط تَواجد الأطفال في الحرم".. رسائل توعوية من "الحج" للآباء

شددت وزارة الحج والعمرة، على أن أطفالنا يتأثرون بما يشاهدونه منا؛ داعية إلى مجموعة من المفاهيم يجب على الآباء توعية أطفالهم بها داخل المسجد الحرام.
وقالت الوزارة، عبر إنفوجراف على حسابها بـ"تويتر": يُفَضل قبل الذهاب بالأطفال إلى المسجد الحرام، أن نحث الأطفال على حُرمة المكان ورمزية تأدية النسك، وأهمـية الهـدوء للحفاظ على طمأنينة المعتمرين".
كما دعت إلى التأكيد عليهم لحفظ الممتلكات العامة، وأهمية النظافة وعدم سكب ماء زمزم، وعند الوصول نخبرهم أننا وصلنا ونشرح لهم أركان النسك، وأن الالتزام بالتعليمات يبدأ من هنا.
وبيّنت أنه أثناء التواجد داخل المسجد يجب أن يكون الآباء قدوة للأطفال في السلوك والدعاء والالتزام بالعبادة، وأوضحت: "أثناء الصلاة نُبقيهم جوارنا ونضبط حركتهم".