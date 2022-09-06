"ضوابط تَواجد الأطفال في الحرم".. رسائل توعوية من "الحج" للآباء

وقالت الوزارة، عبر إنفوجراف على حسابها بـ"تويتر": يُفَضل قبل الذهاب بالأطفال إلى المسجد الحرام، أن نحث الأطفال على حُرمة المكان ورمزية تأدية النسك، وأهمـية الهـدوء للحفاظ على طمأنينة المعتمرين".