رئيس "لامبورغيني" لـ"سبق": السعودية بالمرتبة الثانية على مستوى المبيعات بالشرق الأوسط

وتقدم "ريفويلتو" التي تأتي كبديل لسيارة "أفينتادور" الأسطورية، نموذجًا جديدًا من حيث الأداء والقدرات الرياضية ومتعة القيادة. وتوفّر بنيتها الهندسية الثورية المدعومة بمحرك "V12" يعمل بالسحب الطبيعي مدعومًا بثلاثة محركات كهربائية وعلبة تروس عرضية بثماني سرعات، مع قابض مزدوج؛ قوةَ دفع جبارة تبلغ "1,015" حصانًا. وتواصل هذه السيارة الهجينة، بفضل تصميمها المبتكر، وديناميكياتها الهوائية رفيعة المستوى ومفهوم الهيكل الكربوني الجديد، المضي قدمًا رمزًا لتراث لامبورغيني الرياضي الفائق وتاريخها العريق في عالم سيارات السوبر كار ذات محرك "V12".