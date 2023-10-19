رئيس "لامبورغيني" لـ"سبق": السعودية بالمرتبة الثانية على مستوى المبيعات بالشرق الأوسط

التقت "سبق" خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات في قطر، رئيسَ مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة لامبورغيني السيد "ستيفان وينكلمان"؛ وذلك لمعرفة خطط الشركة المستقبلية على مستوى قطاعات السيارات، وخاصة في السوق السعودي.
وأجاب: السؤال له العديد من المحاور والتفاصيل، لكن بالمختصر هناك تغيير على مستوى المحركات الداخلية، واتجاه واهتمام كبير للسيارات الكهربائية ابتداء من لامبورغيني ريفويلتو وأوروس ولانزادور.
ج: تهدف الشركة حاليًّا إلى تعزيز قوة العلامة التجارية، وكذلك السيارات الهجينة وتحسين تواجد السيارات الكهربائية لشركة لامبورغيني.
ج: الخطوة الأولى خلال الأعوام القادمة: خفض الانبعاثات الكربونية "CO2" بنسبة "50%" من خلال السيارات الهجينة، أما الخطوة الثانية فهي خفض الانبعاثات بنسبة "80%"، وسيحدث ذلك عند تدشين مجموعة أكبر من السيارات الكهربائية، وهذه الخطة ممتدّة حتى عام 2050.
ج: تعتبر السعوديةُ من أسرع الأسواق تطورًا من حيث المبيعات في المنطقة، وهي رقم 2 بعد الإمارات العربية المتحدة، ومن حيث المبيعات بالأرقام فتصل إلى "140" سيارة سنويًّا.
ج: تسعى الشركة لتوفير جميع سياراتها في السوق السعودي والمنطقة العربية بشكل عام، وهناك فعاليات تقوم بها الشركة على سبيل المثال الفعالية التي أقامتْها الشركة في قطر خلال عام 2022، وهناك فعالية أخرى قادمة لكن لم يتم تحديد المكان بالضبط في المنطقة العربية.
ج: نعم بالفعل؛ والدليل على ذلك إتمام حجوزات سيارة مثل "ستيراتو" بالكامل؛ ولذا ستكون مبيعات السيارات السوبر كار مستمرة وكبيرة.
ج: بالطبع، هناك سعي مستمرّ لوجود إضافات صديقة للبيئة في جميع سيارات لامبورغيني.
الجدير بالذكر أن لامبورغيني عرضت للمرة الأولى سيارتَي "ريفويلتو - Revuelto" بمحرك "V12" هجين، و"لانزادور - Lanzador" الكهربائية بالكامل، وذلك على هامش معرض جنيف الدولي للسيارات في قطر.
وتقدم "ريفويلتو" التي تأتي كبديل لسيارة "أفينتادور" الأسطورية، نموذجًا جديدًا من حيث الأداء والقدرات الرياضية ومتعة القيادة. وتوفّر بنيتها الهندسية الثورية المدعومة بمحرك "V12" يعمل بالسحب الطبيعي مدعومًا بثلاثة محركات كهربائية وعلبة تروس عرضية بثماني سرعات، مع قابض مزدوج؛ قوةَ دفع جبارة تبلغ "1,015" حصانًا. وتواصل هذه السيارة الهجينة، بفضل تصميمها المبتكر، وديناميكياتها الهوائية رفيعة المستوى ومفهوم الهيكل الكربوني الجديد، المضي قدمًا رمزًا لتراث لامبورغيني الرياضي الفائق وتاريخها العريق في عالم سيارات السوبر كار ذات محرك "V12".
وأتاح المعرضُ لزوار الدوحة فرصةَ مشاهدة أول عرض في منطقة الشرق الأوسط لسيارة النموذج "لانزادور"، رابع سيارة نموذج كهربائية بالكامل من لامبورغيني، والسيارة الكهربائية الافتتاحية للعلامة التجارية، بعد ظهورها العالمي الأول في معرض بيبل بيتش للسيارات في أغسطس الفائت.
وتتمتّع هذه السيارة التي تعدُّ من فئة "Ultra GT"، بخلوص أرضي مرتفع ومقاعد "2+2"، وهي تمثّل فاتحة عهد جديد لفئة جديدة من السيارات، وتتميّز بأشكال صافية وتقنية واضحة يسهل التعرف عليها، لكنها تقدم مفهومًا جديدًا كليًّا من حيث الأداء وتجربة الركوب غير المسبوقة.