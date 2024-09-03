أمانة الطائف تتابع التزام مقاولي حفريات الخدمات بمواصفات الأعمال المدنية للحد من عيوب التنفيذ

تتابع أمانة الطائف ممثلة في فرق الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، أعمال تنفيذ حفريات الجهات الخدمية، والتأكّد من تنفيذها وفق دليل المواصفات العامة للأعمال المدنية في تمديد مشاريع المرافق العامة الصادر من وزارة البلديات والإسكان، ومدى امتثال المقاولين للدليل بما يحقّق الجودة المطلوبة للمشروعات الجارية والمنفذة، وذلك ضمن جهود الحد من التأثيرات السلبية والتشوّهات البصرية للحفريات على المظهر العام، والحفاظ على بنية الشوارع والطرق بالمدينة.
وتراقب فرق بلدية ميدانية ضبط جودة تنفيذ الأعمال المدنية لمشاريع تمديد المرافق العامة، وذلك ضمن إستراتيجية الأمانة وخطتها الشاملة لتحسين وتطوير ورفع منظومة جودة أعمال تمديد المرافق العامة إلى أفضل مستوى، وفق أفضل معايير ومواصفات إنشاء البنية التحتية في سبيل رفع الجودة الفنية، وضمان الحصول على أفضل النتائج وتحقيق الأمان والأداء الأفضل للمشاريع كافة.
وأكّدت "الأمانة" أن تطبيق تحديث وزارة البلديات والإسكان للمواصفات العامة للأعمال المدنية في مشاريع تمديد المرافق العامة يشمل تطوير منظومتَي إصدار تصاريح الحفر ومراقبة الجودة، وتضمين طرق الحفر الحديثة وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية، وتتضمن المواصفات الاشتراطات والإجراءات التنظيمية من إصدار تصاريح الحفر لتمديد المرافق العامة حتى الانتهاء من جميع الأعمال والإغلاق وإخلاء الطرف، مع الالتزام بالمواصفات العامة ومواد الردم والرصف الأسفلتي والرصف الخرساني ولوازم غرف التفتيش وصفايات المياه المستخدمة في الأعمال المدنية.
وتعد "الأمانة" حفريات المرافق العامة أحد أهم الأسباب الرئيسة في ظهور العيوب بسطح الطريق، وتدهور البنية الإنشائية للشوارع والطرق داخل المدينة وخارجها، حيث تؤدي الحفريات إلى حدوث شروخ في جسم الطريق وتؤثر في كامل بنيته الإنشائية ومن ثم تقليل عمره الافتراضي وكفاءته التشغيلية، وبالتالي زيادة تكاليف صيانة الطريق، وتظهر آثار هذه الحفريات بعد إعادة الرصف وفتح الطريق أمام حركة المرور، ما دفع الوزارة إلى إصدار المواصفات الحديثة لضمان جودة تنفيذ الأعمال المدنية.