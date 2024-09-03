أمانة الطائف تتابع التزام مقاولي حفريات الخدمات بمواصفات الأعمال المدنية للحد من عيوب التنفيذ

وتعد "الأمانة" حفريات المرافق العامة أحد أهم الأسباب الرئيسة في ظهور العيوب بسطح الطريق، وتدهور البنية الإنشائية للشوارع والطرق داخل المدينة وخارجها، حيث تؤدي الحفريات إلى حدوث شروخ في جسم الطريق وتؤثر في كامل بنيته الإنشائية ومن ثم تقليل عمره الافتراضي وكفاءته التشغيلية، وبالتالي زيادة تكاليف صيانة الطريق، وتظهر آثار هذه الحفريات بعد إعادة الرصف وفتح الطريق أمام حركة المرور، ما دفع الوزارة إلى إصدار المواصفات الحديثة لضمان جودة تنفيذ الأعمال المدنية.