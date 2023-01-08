لضمان أعلى مستوى من التنسيق.. لجنة التنظيمات الوطنية تعقد اجتماعها الدوري

عقدت لجنة التنظيمات الوطنية اجتماعها الدوري، برئاسة محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي، بهدف المواءمة في تنظيم الموضوعات الرقمية المشتركة بين الجهات، وضمان أعلى مستوى من التنسيق والتعاون بين الجهات التنظيمية في المملكة، وذلك من خلال إجراء الدراسات لتقييم أفضل الممارسات، وتقديم المقترحات، وإطلاق مبادرات لمشاركة المعرفة بين الجهات؛ بما يصب في مصلحة البيئة التنظيمية الرقمية في مختلف القطاعات الحيوية.
وناقش أعضاء اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، والبرامج والمبادرات والتوصيات التي عملت عليها اللجنة ومستوى التقدم المنجز في عدد من الموضوعات المتعلقة بالجوانب التنظيمية الرقمية، والمقترحات الهادفة لتعزيز التنظيم الرقمي بالمملكة لعدد من الموضوعات، والتي تضمنت الحوسبة السحابية (Cloud computing)، والسيارات المتصلة(Connected Cars)، وسياسات دمج بيانات نظم المعلومات الجغرافية (GIS Data Integration Policies) ، ومشاركة وتسييل البيانات (Data Sharing and Monetization) ، والطائرات بدون طيار (Drones)، وحالات الاستخدام للتقنيات التنظيمية (RegTech)، إضافة إلى 10 مبادرات منبثقة من الدراسات و4 حالات استخدام للتقنيات التنظيمية، كما تناول الاجتماع آلية اختيار موضوعات دراسات عام 2023م، ومنجزات أكاديمية التنظيمات الرقمية خلال عام 2022.
يذكر أن لجنة التنظيمات الوطنية التي تضم في عضويتها كلاً من هيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة العامة للمنافسة، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للنقل، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية؛ أنشئت كخطوة إستراتيجية لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات، وكأحد معززات الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتسريع التحول الرقمي في المملكة.