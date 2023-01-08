لضمان أعلى مستوى من التنسيق.. لجنة التنظيمات الوطنية تعقد اجتماعها الدوري

وناقش أعضاء اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، والبرامج والمبادرات والتوصيات التي عملت عليها اللجنة ومستوى التقدم المنجز في عدد من الموضوعات المتعلقة بالجوانب التنظيمية الرقمية، والمقترحات الهادفة لتعزيز التنظيم الرقمي بالمملكة لعدد من الموضوعات، والتي تضمنت الحوسبة السحابية (Cloud computing)، والسيارات المتصلة(Connected Cars)، وسياسات دمج بيانات نظم المعلومات الجغرافية (GIS Data Integration Policies) ، ومشاركة وتسييل البيانات (Data Sharing and Monetization) ، والطائرات بدون طيار (Drones)، وحالات الاستخدام للتقنيات التنظيمية (RegTech)، إضافة إلى 10 مبادرات منبثقة من الدراسات و4 حالات استخدام للتقنيات التنظيمية، كما تناول الاجتماع آلية اختيار موضوعات دراسات عام 2023م، ومنجزات أكاديمية التنظيمات الرقمية خلال عام 2022.