"تعليم تبوك" تدعو المعلمين والمعلمات المرشحين الجدد لإكمال إجراءات التعيين

وهنّأ المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، المعلمين والمعلمات المرشحين للوظائف التعليمية التعاقدية في منطقة تبوك، متمنيًا لهم التوفيق وإكمال مسيرة التعليم جنبًا إلى جنب مع زملائهم المعلمين الذين سبقوهم في هذا المجال والاستفادة من خبراتهم التربوية.