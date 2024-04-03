"تعليم تبوك" تدعو المعلمين والمعلمات المرشحين الجدد لإكمال إجراءات التعيين

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، المعلمين والمعلمات المرشحين لشغل الوظائف التعاقدية، إلى الحضور لمطابقة الوثائق وإجراء المقابلة ابتداء من يوم الأربعاء 10/ 8/ 1445هـ حسب المواعيد المرسلة لهم.
وهنّأ المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، المعلمين والمعلمات المرشحين للوظائف التعليمية التعاقدية في منطقة تبوك، متمنيًا لهم التوفيق وإكمال مسيرة التعليم جنبًا إلى جنب مع زملائهم المعلمين الذين سبقوهم في هذا المجال والاستفادة من خبراتهم التربوية.
وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك حمد البويدي، أن الإدارة حددت إجراءات محددة لمطابقة المستندات والمقابلات الشخصية؛ أهمها (إحضار الأصول للمطابقة) وتشمل: الهوية الوطنية- وثيقة التخرج- السجل الأكاديمي، وطباعة الرخصة المهنية.
وبالنسبة لخريجي الجامعات من خارج المملكة العربية السعودية: إحضار شهادة معادلة، وترجمة السجل الأكاديمي/ الوثيقة في حال كان أحدهما بلغة غير عربية.
وأكد "البويدي" أن مواعيد المقابلات والكشف الطبي محددة ومجدولة آليًّا، وستصلهم رسائل بالمواعيد على هواتفهم المسجلة بالنظام؛ مضيفًا أن الإدارة خصصت رقم (واتساب) للاستفسار عن المواعيد هو (0144225823).