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موجز "سبق" الأسبوعي: فلسطين في قلب المملكة.. قمة عربية إسلامية وجسر جوي إغاثي وحملة تبرعات

إطلاق مبادرة خادم الحرمين المالية في إفريقيا.. ومستوى سعودي قيادي في النضج التنظيمي الرقمي
موجز "سبق" الأسبوعي: فلسطين في قلب المملكة.. قمة عربية إسلامية وجسر جوي إغاثي وحملة تبرعات

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا مهمة على الصعيدَيْن المحلي والدولي، اشتركت معظمها في هدف واحد، ألا وهو "القضية الفلسطينية"؛ إذ ارتفع إجمالي حملة التبرعات التي دشنتها القيادة لدعم الشعب الفلسطيني، كما عقدت السعودية القمة العربية الإسلامية لبحث الأوضاع في غزة.

ودشنت السعودية جسرًا جويًّا لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين، ووصلت اليوم ثالث الطائرات التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة إلى مطار العريش المصري تمهيدًا لإدخال المساعدات إلى غزة.

ودانت السعودية بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لوزير إسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

كما شهدت أحداث الأسبوع صدور أحكام بالسجن 25 عامًا على 5 مواطنين؛ قاموا بتشكيل عصابة إجرامية للسرقة.

وكذلك شهدت وفاة أطول رجل بالعالم في جدة، وظهور تمساح في شوارع المنطقة الشرقية بالسعودية.

أما من حيث الإنجازات فقد تم اكتشاف "فأس يدوي" في العلا، يعود لـ200 ألف عام مضت. وحققت السعودية مستوى قياديًّا في النضج التنظيمي الرقمي، وتقدمت على دول مجموعة العشرين.

وفي إنجاز عالمي جديد حصدت "الثقافة" شهادة "الأيزو" في إدارة المخاطر.

وفي التقرير الآتي تستعرض "سبق" لكم أبرز أحداث الأسبوع:

موجز "سبق" الأسبوعي: فلسطين في قلب المملكة.. قمة عربية إسلامية وجسر جوي إغاثي وحملة تبرعات
الملك يترأس جلسة "الوزراء".. 14 قرارًا وتأكيد يتجدد على استمرار المملكة بأداء دورها التاريخي إلى جانب الشعب الفلسطيني
موجز "سبق" الأسبوعي: فلسطين في قلب المملكة.. قمة عربية إسلامية وجسر جوي إغاثي وحملة تبرعات
قرابة 430 مليون ريال.. إجمالي تبرعات حملة "إغاثة غزة" عبر "ساهم"
موجز "سبق" الأسبوعي: فلسطين في قلب المملكة.. قمة عربية إسلامية وجسر جوي إغاثي وحملة تبرعات
ولي العهد: يجب وقف حرب غزة والتهجير القسري وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار والسلام
موجز "سبق" الأسبوعي: فلسطين في قلب المملكة.. قمة عربية إسلامية وجسر جوي إغاثي وحملة تبرعات
ولي العهد: المملكة تدين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين
موجز "سبق" الأسبوعي: فلسطين في قلب المملكة.. قمة عربية إسلامية وجسر جوي إغاثي وحملة تبرعات
ولي العهد: إننا أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية
موجز "سبق" الأسبوعي: فلسطين في قلب المملكة.. قمة عربية إسلامية وجسر جوي إغاثي وحملة تبرعات
طائرة المساعدات السعودية الثالثة لإغاثة غزة تصل إلى مطار العريش
موجز "سبق" الأسبوعي: فلسطين في قلب المملكة.. قمة عربية إسلامية وجسر جوي إغاثي وحملة تبرعات
الوطنُ خطٌّ أحمر وفلسطين ستبقى قضيتَنا.. عرش "تيك توك" يتداعى بزلزال سعودي والبيان المرتبك "زاد الطين بلّة"
موجز "سبق" الأسبوعي: فلسطين في قلب المملكة.. قمة عربية إسلامية وجسر جوي إغاثي وحملة تبرعات
"الجمعية العامة" تعتمد بالأغلبية قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية
موجز "سبق" الأسبوعي: فلسطين في قلب المملكة.. قمة عربية إسلامية وجسر جوي إغاثي وحملة تبرعات
ولي العهد: المملكة ستزيد عدد سفاراتها في أفريقيا لأكثر من 40 سفارة
موجز "سبق" الأسبوعي: فلسطين في قلب المملكة.. قمة عربية إسلامية وجسر جوي إغاثي وحملة تبرعات
ولي العهد يعلن إطلاق مبادرة خادم الحرمين المالية في أفريقيا
موجز "سبق" الأسبوعي: فلسطين في قلب المملكة.. قمة عربية إسلامية وجسر جوي إغاثي وحملة تبرعات
وفق احتياجات سوق العمل.. "الموارد البشرية" تفعّل 12 مجلسًا قطاعيًّا للمهارات في المملكة
موجز "سبق" الأسبوعي: فلسطين في قلب المملكة.. قمة عربية إسلامية وجسر جوي إغاثي وحملة تبرعات
للعقود الجديدة.. رفع مُقدَّم منتج البناء الذاتي إلى 25% بدءًا من هذا الأسبوع
موجز "سبق" الأسبوعي: فلسطين في قلب المملكة.. قمة عربية إسلامية وجسر جوي إغاثي وحملة تبرعات
"ساما" يعلن إصدار "تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات"
موجز "سبق" الأسبوعي: فلسطين في قلب المملكة.. قمة عربية إسلامية وجسر جوي إغاثي وحملة تبرعات
إنجاز عالمي يتوج جهودها.. "الثقافة" تحصد "شهادة الآيزو في إدارة المخاطر"
موجز "سبق" الأسبوعي: فلسطين في قلب المملكة.. قمة عربية إسلامية وجسر جوي إغاثي وحملة تبرعات
تحت رعاية خادم الحرمين.. المملكة تستضيف "المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام"
موجز "سبق" الأسبوعي: فلسطين في قلب المملكة.. قمة عربية إسلامية وجسر جوي إغاثي وحملة تبرعات
المملكة تحقّق مستوى قياديًّا في النضج التنظيمي الرقمي وتتقدّم على دول مجموعة العشرين
موجز "سبق" الأسبوعي: فلسطين في قلب المملكة.. قمة عربية إسلامية وجسر جوي إغاثي وحملة تبرعات
السعودية تدين بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لوزير إسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة
موجز "سبق" الأسبوعي: فلسطين في قلب المملكة.. قمة عربية إسلامية وجسر جوي إغاثي وحملة تبرعات
فصل جديد من تاريخ البشرية في العلا.. اكتشاف "فأس يدوي" يعود لـ200 ألف عام
موجز "سبق" الأسبوعي: فلسطين في قلب المملكة.. قمة عربية إسلامية وجسر جوي إغاثي وحملة تبرعات
بينهم 4506 أطفال.. حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة يقفز إلى 11.208 شهداء
موجز "سبق" الأسبوعي: فلسطين في قلب المملكة.. قمة عربية إسلامية وجسر جوي إغاثي وحملة تبرعات
القصف دمّر "62" مؤسسة إعلامية.. استشهاد "40" صحفيًّا فلسطينيًّا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
موجز "سبق" الأسبوعي: فلسطين في قلب المملكة.. قمة عربية إسلامية وجسر جوي إغاثي وحملة تبرعات
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