موجز "سبق" الأسبوعي: فلسطين في قلب المملكة.. قمة عربية إسلامية وجسر جوي إغاثي وحملة تبرعات

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا مهمة على الصعيدَيْن المحلي والدولي، اشتركت معظمها في هدف واحد، ألا وهو "القضية الفلسطينية"؛ إذ ارتفع إجمالي حملة التبرعات التي دشنتها القيادة لدعم الشعب الفلسطيني، كما عقدت السعودية القمة العربية الإسلامية لبحث الأوضاع في غزة.
ودشنت السعودية جسرًا جويًّا لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين، ووصلت اليوم ثالث الطائرات التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة إلى مطار العريش المصري تمهيدًا لإدخال المساعدات إلى غزة.
ودانت السعودية بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لوزير إسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.
كما شهدت أحداث الأسبوع صدور أحكام بالسجن 25 عامًا على 5 مواطنين؛ قاموا بتشكيل عصابة إجرامية للسرقة.
وكذلك شهدت وفاة أطول رجل بالعالم في جدة، وظهور تمساح في شوارع المنطقة الشرقية بالسعودية.
أما من حيث الإنجازات فقد تم اكتشاف "فأس يدوي" في العلا، يعود لـ200 ألف عام مضت. وحققت السعودية مستوى قياديًّا في النضج التنظيمي الرقمي، وتقدمت على دول مجموعة العشرين.
وفي إنجاز عالمي جديد حصدت "الثقافة" شهادة "الأيزو" في إدارة المخاطر.
وفي التقرير الآتي تستعرض "سبق" لكم أبرز أحداث الأسبوع: