موجز "سبق" الأسبوعي: فلسطين في قلب المملكة.. قمة عربية إسلامية وجسر جوي إغاثي وحملة تبرعات

أما من حيث الإنجازات فقد تم اكتشاف "فأس يدوي" في العلا، يعود لـ200 ألف عام مضت. وحققت السعودية مستوى قياديًّا في النضج التنظيمي الرقمي، وتقدمت على دول مجموعة العشرين.