"أكاديمية العثيم".. أول تأسيس وطني لتوطين قطاع التجزئة بالمملكة

أكاديمية العثيم للتدريب التي تأسست في بداية عام 2000، جاء تأسيسها تحقيقًا لعدة أهداف استراتيجية، تتمحور حول تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية، وتقديمهم لسوق العمل، مزودين بالمعرفة التامة، حيث تمثل الأكاديمية بهذا المفهوم المتطور بوابة للتوطين، وفق فكر ونهج أكاديمي متطور تتبناه الأكاديمية، من خلال حزمة من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة التي تستهدف رفع القدرات، والمهارات، لدى أبناء وبنات الوطن، حيث تمثل "أكاديمية العثيم" امتدادًا لاستراتيجية تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية التي تدعمها الشركة.
عبدالله العثيم يمتلك فكرًا نافذًا، ورؤية مستقبلية بعيدة المدى، عند قيامه بتأسيس "أكاديمية العثيم" في العاصمة الرياض، والتي تتبع لشركة "أسواق العثيم"، التي هي امتداد لمؤسسة صالح العثيم التي تأسست عام 1956م.
وتأتي أهمية قطاع التجزئة في المملكة كونه من أكبر القطاعات على مستوى المنطقة، حيث أفادت بعض الجهات ذات العلاقة، والاختصاص بأن قطاع التجزئة يشهد نموًّا كبيرًا، ومن المتوقع أن يبلغ حجمه بنهاية عام 2024 نحو 596 مليار ريال، وهذا الرقم يدل على مدى أهمية هذا القطاع في مختلف أسواق المملكة.
تعتبر "أكاديمية العثيم" إحدى أبرز البوابات الوطنية للتوطين، وذلك من خلال عملها القائم على تدريب وتأهيل أبناء وبنات الوطن ورفع قدراتهم ومهاراتهم الذاتية وجعلهم مؤهلين للدخول إلى سوق العمل وتحديدًا في قطاع التجزئة، وذلك من خلال حزمة متنوعة من الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة، لا سيما وأن "أسواق العثيم" تعتبر أكبر وأبرز مراكز التجزئة على مستوى المملكة، حيث تضم أكثر من 365 فرعًا موزعة توزيعًا جغرافيًّا في أكثر من 100 مدينة ومحافظة، فضلًا عن فروعها التي تبلغ أكثر من 50 فرعًا خارج المملكة، ويبلغ عدد منسوبيها حوالي 18.500 موظفة وموظفة.
وتستهدف الأكاديمية الريادة في مجال التدريب في قطاع التجزئة، فيما تقوم رسالتها على المشاركة الوطنية في توطين وظائف تجارة التجزئة، حيث تعمل الأكاديمية جاهدة للمساهمة في توطين العمالة الوطنية في تجارة التجزئة، وذلك نسبة إلى أن التدريب والتأهيل والتطوير لقدرات كوادر الوطن تعد البوابة الرئيسية لتحقيق نسب السعودة، كما تعمل الأكاديمية وفقًا لذلك بربط التدريب بالوظائف، علاوة على جهودها في المشاركة في الحد من آثار البطالة بإيجاد الفرص الوظيفية، لدى طالبي العمل السعوديين من الجنسين، وذلك بشراكة استراتيجية مع وزارة الموراد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وعدد من أذرعها وكياناتها التابعة لعدة وزارات، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، مثل التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ممثلًا في أكاديمية هدف للقيادة لتقديم دورات تدريبية معتمدة ممتدة لـ12 أسبوعًا تدريبيًّا لمنسوبي الشركة، بهدف تنمية القيادات ورفع الكفاءات البشرية في سوق العمل.
وبهذه المفاهيم المتطورة والأهداف واضحة المعالم، تعتبر "أكاديمية العثيم"، ركيزة أساسية في تحقيق التطلعات في شركة "أسواق العثيم" في دعم المجتمع، من خلال المساهمة في توطين الوظائف وزيادة نسبتها كهدف استراتيجي.
علاوة على أن "أكاديمية العثيم"، ولأول مرة على مستوى المملكة، تقدم برامج تدريبية مجانية في تجارة التجزئة لأبناء وبنات الوطن؛ فإنها استطاعت أن تخرج أكثر من 100.000 متدرب ومتدربة، وذلك بعد أن زودتهم بمختلف المهارات الخدمية، والإشرافية، والإدارية، والتقنية التي تؤهلهم لدخول سوق العمل، وفق خطوات ثابتة وحثيثة، وبرؤى واضحة الأهداف.
ويأتي ذلك توافقًا مع رؤية المملكة 2030 الطموحة والتي تحث على تطوير وتأهيل منسوبي مختلف القطاعات الإقتصادية، حتى تساهم وبقوة في نمو اقتصاد المملكة، وذلك للحفاظ على مكانة المملكة ومركزها المرموق والمتقدم في المجال الاقتصادي، كدولة رائدة عالميًّا وإقليميًّا في مختلف المجالات، وكعضو فعّال في دول مجموعة العشرين الأقوى اقتصادًا عالميًّا.
تنتهج "أكاديمية العثيم"، آلية متطورة في التدريب والتأهيل، ورفع الكفاءة، حيث تقوم هيئة التدريب في الأكاديمية، بعملها وفق برنامج علمي مدروس ومنظم، يرتكز على جانبين، الجانب العملي والجانب النظري، فالنظري يقوم على ورش العمل وتمثيل الأدوار والتدريب العلمي الميداني المكثف.
وتتضمن برامج ورش العمل التي تستهدف الموضوعات النظرية والتدريب على بيئة العمل، بالإضافة إلى المساهمة في تلافي أي قصور في الممارسة الفعلية .
فيما يتضمن تمثيل الأدوار في القيام بعدد من الحالات العملية وتمثيل الأدوار، وذلك استهدافًا لترسيخ المعلومة التي يتلقاها المتدرب والتأكد من استيعاب كافة محتويات البرنامج.
أما التدريب العملي الميداني، يتم تطبيقه عمليًّا من خلال التدريب العملي في متاجر التجزئة، والذي يتم الإشراف عليه من قبل كفاءات وكوادر متخصصة، وذلك لضمان استيعاب المتدرب للعمل الميداني بالطريقة المطلوبة.
وتطبق الأكاديمية عدة مستويات من برامج التدريب، والدورات المتخصصة، أبرزها الدورات الإدارية التي تتضمن مهارات القيادة للتنفيذيين وإدارة الأزمات، وكذلك دورة التعامل مع ضغوط العمل، وهي تعتبر من أحدث الدورات. وهناك أيضًا البرامج التطويرية التي تتضمن إدارة فرق العمل وإدارة الوقت والمهارات التسويقية وغيرها. أما البرامج المؤهلة للتوظيف، فهي تشمل برامج مدير مركز تجاري، أمين مستودع، مشرف مركز تجاري، ومحاسب مبيعات (كاشير)، بالإضافة إلى برامج الحاسب الآلي.
فضلًا عن ذلك، تعمل "أكاديمية العثيم"، على تطبيق نوع مهم جدًّا، في مجال التدريب، وهو التدريب التعاوني، حيث استطاعت أن تخرج أول دفعة تدريب تعاوني لعدد من منسوبي الكلية التقنية التطبيقية بالرياض خلال الربع الأول لسنة 2024، والذين بلغ عددهم نحو 49 متدربًا. وجاء الإفصاح عن العدد تماشيًا مع القرار الوزاري الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والملزم لشركات القطاع الخاص بالإفصاح عن البيانات التدريبية لكل موظف على منصة قوى.
كما نفذت الأكاديمية التدريب التخصصي، وتضمن عدة برامج، منها برنامج مدير المشتريات المعتمد، وبرنامج ضمن أكاديمية الولاء في دبي، ودورات رخصة فال في مجال العمل العقاري، وشهادة المراجع الداخلي المعتمد في الأنظمة.
ومن البرامج الحديثة التي تحرص الأكاديمية على تنفيذها، وتأهيل عدد من الكوادر الوطنية عبرها، برنامج معالجة شكاوى العملاء الذي انطلق منذ عام 2022، حيث يستهدف البرنامج معالجة شكاوى العملاء، فيما يعمل برنامج (جودة المنتجات)، الذي انطلق منذ عام 2023، على معالجة شكاوى العملاء في مختلف الفروع، وذلك تحسينًا لجودة المنتجات، كذلك برنامج تطوير وتحسين تجربة العملاء الذي بدوره، يضم نخبة من المشرفين للتدريب على رأس العمل مع شريك النجاح Cx Academy”“، حيث انطلق البرنامج في الربع الثاني من عام 2024، وهو من أحدث برامج الأكاديمية.
حرصًا من "أكاديمية العثيم"، على توثيق التعاون الاستراتيجي مع كبرى الكيانات العاملة في مجال التدريب والتأهيل في القطاعين العام والخاص، لتأهيل وتدريب منسوبي "أسواق العثيم" ورفع مهاراتهم وقدراتهم الذاتية؛ تقوم الأكاديمية بتنفيذ برنامج "مهارات" لتدريب منسوبي "أسواق العثيم"، حيث يعمل البرنامج على تنمية وتطوير الذات لدى الكوادر من الجنسين، وذلك وفقًا لاتفاقية مع جامعة أم القرى، لتدريب موظفي، ومنسوبي شركة "أسواق العثيم" تدريبًا حضوريًّا، ويأتي برنامج مهارات بدعم من صندوق الموارد البشرية "هدف" كما تمثل اتفاقية الأكاديمية مع جامعة الملك عبدالعزيز لتدريب موظفي الشركة تدريبًا حضوريًّا، عبر برنامج مسرعة المهارات بدعم من صندوق الموارد البشرية "هدف"، تمثل تواصلًا وثيقًا للأكاديمية فيما يتعلق بالشراكات من كبرى الكيانات لرفع كفاءة وقدرات منسوبي "أسواق العثيم" من الجنسين.
وتعتبر شركة "أسواق العثيم"، أن التوطين أصبح واقعًا مُعاشًا وهو هدف استراتيجي، تحرص على تحقيقه شركات ومؤسسات القطاع الخاص تنفيذًا للقرارات الوزارية. وأن "أسواق العثيم" طبقت هذا المفهوم قبل أن تصدر القرارات الوزارية المنظمة لسياسة السعودة، وتوطين الوظائف، هذا ما أكده مدير "أكاديمية العثيم"، الأستاذ/ نايف العنزي، والذي يمتلك خبرات واسعة في المجال الأكاديمي، حيث شدد على أن "أسواق العثيم"، تعمل على دعم مبادارت الحكومة في مجال التوطين، وذلك كهدف استراتيجي، تسعى إلى تحقيقه من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية من الجنسين مجانًا ودون أي مقابل مادي، وكذلك دون الاشتراط على توظيفهم في "أسواق العثيم". وتابع مدير الأكاديمية: نعمل ذلك لأن هدفنا تأهيل الكادر الوطني، ليكون جاهزًا للدخول إلى سوق العمل في مجال قطاع التجزئة، مؤكدًا أن عددًا من الجهات الحكومية في المملكة تقدم برامج تدريب وتأهيل على أعلى مستوى، وتتعاون الأكاديمية معهم في هذا المجال،كشركاء نجاح.
وتيسيرًا للعاملين في قطاع التجزئة، أوضح مدير الأكاديمية، أنهم في الأكاديمية على تواصل مع وزارة البلديات والإسكان وعدة جهات ذات علاقة، من أجل التوصل إلى إصدار رخصة صحية موحدة في مجال قطاع التجزئة، تتضمن كافة الاشتراطات الصحية؛ حيث شددت الوزارة، خاصة بعد أزمة كورونا، على ضرورة الحصول على الشهادة الصحية للعاملين في قطاع التجزئة.
وفي ذات الإطار، كشف مدير "أكاديمية العثيم"، الأستاذ/ نايف العنزي عن قيام الأكاديمية بتأسيس مركز تثقيف وتدريب صحي، داخل مقرها في الرياض، وفقًا للمعايير والاشتراطات التي حددتها وزارة الشؤون البلديات والإسكان وفقًا للدليل الفني للتجهيزات، مشيرًا إلى أن تأسيس المركز يأتي ضمن إطار جهود الأكاديمية لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية ورفع قدراتهم ومهاراتهم في التثقيف الصحي، وأن الجهود مستمرة للحصول على التراخيص اللازمة لافتتاح المركز بصورة رسمية، وذلك بعد أن اكتملت التجهيزات من كافة الجوانب الفنية والتصميمية والإنشائية والإدارية والأكاديمية، مشيرًا إلى أن المركز يعتبر الأول على مستوى المملكة، وسيكون متاحًا لتثقيف وتدريب منسوبي "أسواق العثيم" والكوادر الوطنية من الجنسين، من خارج منظومة "أسواق العثيم".
لدى "أكاديمية العثيم" عدة مبادرات، مع عدة جهات بالقطاعين العام والخاص، بجانب عدة جهات أكاديمية، وكذلك القطاع الثالث، حيث وثقت هذه المبادرات من خلال توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، من بينها عدد من الجمعيات الخيرية ضمن قائمة الجمعيات المدرجة مع "أسواق العثيم"، وتوفير التدريب لمستفيدي وموظفي الجمعيات، وذلك بحسب الطلب بالإضافة إلى التعاون في تنفيذ دورات تناسب مجالاتهم.
ومن أبرز هذه الجهات التي تربط بينها وبين الأكاديمية مبادرات: جميعة الملك سلمان للإسكان الخيري، جمعية إنسان، جميعة البر بالرياض، جمعية العون الخيرية، اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم. ومن بين هذه المبادرات، مبادرات الأكاديمية مع عدة جامعات، وكليات في المملكة، والتي تضمنت عقد شراكات تدريب تعاوني وتدريب منتهٍ بالتوظيف في برامج الدبلومات التي عليها احتياج مرتفع للتوظيف في الأسواق للوظائف (كاشير- بائع- مشرف- أمين مستودع).
وتمثلت أبرز هذه الشراكات مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، جامعة شقراء، جامعة المجمعة، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، غرفة الرياض.
المشاركة أو المسؤولية المجتمعية، تعتبر أحد دعائم الحياة المجتمعية تجاه الآخرين، أي ما تقوم به مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة، تجاه المجتمعات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة في عدة جوانب. وقد تفهمت "أكاديمية العثيم" هذا الهدف، لذلك عملت على تنفيذه، وكمثال لذلك، استضافتها لفئة غالية من فئات المجتمع من الصم في مقر الأكاديمية ضمن برنامج الأمل، وذلك لإطلاعهم على البرامج التدريبية، والفرص الوظيفية في "أسواق العثيم"، كذلك في اليوم العالمي لسلامة الغذاء، تم عقد دورة تدريبية مقدمة من نخبة من المختصين في مجال سلامة الغذاء، تحت رعاية هيئة المواصفات السعودية. كما شاركت الأكاديمية في الملتقى التدريبي للكلية التطبيقية في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وذلك من خلال ورشة عمل بعنوان "استخدام تقنية الحاسب في مجال تجارة التجزئة"، كما تقدم الأكاديمية برامج تدريبية مجانية متخصصة في القيادة لقيادات من الجهات الحكومية مثل المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني، وغرفة الرياض.
واستهدفت الأكاديمية من ذلك التفاعل مع منظمات المجتمع المدني، المساهمة في تطوير مفهوم المسؤولية المجتمعية وتنفيذ برامجها ،وأهدافها على أرض الواقع.
شركة "أسواق العثيم" التي تأسست في مايو، 1980، على يد عبدالله بن صالح العثيم، تعتبر امتدادًا لمؤسسة الشيخ صالح علي العثيم -رحمه الله- التي تأسست عام 1956م، كما تعد "أسواق العثيم"، رائدة في قطاع تجارة التجزئة في المملكة، وتحتل المرتبة الأولى، من حيث عدد الفروع والانتشار الجغرافي في كافة مناطق المملكة. حيث تمتلك أكثر من 365 فرعًا منتشرة في أكثر من 100 مدينة ومحافظة على مستوى المملكة، فضلاً عن انتشارها خارج المملكة بعدد فروع يصل إلى أكثر من 50 فرعًا في جمهورية مصر، وتواصل الشركة خطتها التوسعية لتحافظ على ريادتها في قطاع البيع بالتجزئة.
الجدير بالذكر أن "أكاديمية العثيم" تأسست في يناير، من عام 2000، وهي أول أكاديميـة تقوم بتقديم برامج للتدريب مجـانًا في قطاع تجارة التجزئة، والأكاديمية هي إحدى أذرع "أسواق العثيم" الفاعلة لدعم سياسة التوطين التي تعتبرها الدولة هدفًا استراتيجيًّا يستهدف توسيع قاعدة توظيف شباب وشابات الوطن، ورفع نسب التوطين، وفقًا لمرتكزات رؤية المملكة 2030، ومواكبـــة للتطور والنمو السريع الذي تعيشه المملكة حاليًا. وتسهم الأكاديمية بقدر كبير في تعزيز قاعدة التدريب، ورفع المهـارات الإدارية، والماليــة، والتقنيـة، والفنية، وغيرها من المجالات الأكاديمية التي يتطلبها سوق العمل، حيث وصل عدد خريجي الأكاديمية الذين تدربوا فيها لأكثر من 100 ألف متدرب ومتدربة في مختلف مناطق المملكة.
في عام 2023 أطلقت "أكاديمية العثيم" منصة إلكترونية متكاملة للتعلم تسعى لتحقيق رؤية الشركة في التحول الرقمي، لتمكين ودعم التطور المهني لمنسوبيها، تمثيلًا لاستراتيجية شركة "أسواق العثيم"، على أن يكون تطوير رأس المال البشري أولوية استراتيجية، للوصول إلى تحقيق حياة أفضل لمنسوبيها وتم تخصيص رخص على المنصة لجميع موظفي الشركة. هدفها رفع المستوى المعرفي والمهاري في العديد من المجالات، من خلال برامج وحزم تدريبية مصممة خصيصاً لدعم موظفي الشركة باحتياجاتهم التدريبية. وهذه البرامج تُقدم بفيديوهات عن طريق خبراء عالميين في جميع المجالات مترجمة إلى العديد من اللغات التي تتناسب مع موظفي الشركة.
1- تم تصميم حزم تدريبية لكل موظف، بناءً على المهام الوظيفية والدور الوظيفي.
2- إمكانية تجزئة الدورة على مدار أيام، أو جلسات تدريبية.
3- يتاح للموظف خمس محاولات لاجتياز اختبار الكفاءة، للحصول على الشهادة نهاية كل دورة.
4- الحصول على شهادة معتمدة فورية، لجميع الدورات، بعد اجتياز الإختبار بنسبة لا تقل عن ٨٠%.
5- إمكانية مشاهدة الدورة في أي وقت، وفي أي مكان من خلال الحاسوب أو تطبيق الهاتف الذكي للأكاديمية.
6- دعم وترجمة الدورات التدريبية لعدة لغات متعددة.
وتستهدف الأكاديمية وصول الخدمات الرقمية لجميع موظفي الشركة خلال عام 2024، بالإضافة إلى الوصول إلى 1200 رخصة مجانية مطروحة للمواطنين، كجزء من دور "أكاديمية العثيم" للمسؤولية المجتمعية.