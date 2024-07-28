"أكاديمية العثيم".. أول تأسيس وطني لتوطين قطاع التجزئة بالمملكة

وتعتبر شركة "أسواق العثيم"، أن التوطين أصبح واقعًا مُعاشًا وهو هدف استراتيجي، تحرص على تحقيقه شركات ومؤسسات القطاع الخاص تنفيذًا للقرارات الوزارية. وأن "أسواق العثيم" طبقت هذا المفهوم قبل أن تصدر القرارات الوزارية المنظمة لسياسة السعودة، وتوطين الوظائف، هذا ما أكده مدير "أكاديمية العثيم"، الأستاذ/ نايف العنزي، والذي يمتلك خبرات واسعة في المجال الأكاديمي، حيث شدد على أن "أسواق العثيم"، تعمل على دعم مبادارت الحكومة في مجال التوطين، وذلك كهدف استراتيجي، تسعى إلى تحقيقه من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية من الجنسين مجانًا ودون أي مقابل مادي، وكذلك دون الاشتراط على توظيفهم في "أسواق العثيم". وتابع مدير الأكاديمية: نعمل ذلك لأن هدفنا تأهيل الكادر الوطني، ليكون جاهزًا للدخول إلى سوق العمل في مجال قطاع التجزئة، مؤكدًا أن عددًا من الجهات الحكومية في المملكة تقدم برامج تدريب وتأهيل على أعلى مستوى، وتتعاون الأكاديمية معهم في هذا المجال،كشركاء نجاح.