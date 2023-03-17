"شؤون الحرمين" تجهز 30 مصلى نسائيًا في المسجد الحرام قبيل رمضان

جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 30 مصلى نسائيًا في المسجد الحرام قبيل شهر رمضان المبارك.
وقالت مستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام، الدكتورة العنود بنت خالد العبود: عدد المصليات النسائية في المسجد الحرام بلغ تقريبًا ٣٠ مصلى والساحات الشمالية ٨ مصليات نساء، والساحات الغربية ٦ مصليات، وبالنسبة لمباني الخدمات الدور الأول عدد ٢ مصليات، ومباني الخدمات الدور الثاني عدد ٤ مصليات.
وأضافت: هذه الجهود المبذولة تقدم لتحظى القاصدات ببيئة تعبدية آمنة وأجواء روحانية مفعمة بالطمأنينة.
وأردفت: تم فرش سجاد جديد بالمصليات النسائية بتوسعة الملك فهد في بدرومات الدور الأرضي والدور الأول والمصليات النسائية بالتوسعة السعودية الثالثة.
وتابعت "العبود": أن ما توليه الرئاسة العامة من اهتمام بالمصليات النسائية بالمسجد الحرام قبيل دخول موسم الخيرات يعكس حجم العمل القائم والجهود المبذولة لتحقيق الراحة والطمأنينة للقاصدات؛ تحقيقًا للتطلعات الكريمة من القيادة تجاه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.