"شؤون الحرمين" تجهز 30 مصلى نسائيًا في المسجد الحرام قبيل رمضان

وقالت مستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام، الدكتورة العنود بنت خالد العبود: عدد المصليات النسائية في المسجد الحرام بلغ تقريبًا ٣٠ مصلى والساحات الشمالية ٨ مصليات نساء، والساحات الغربية ٦ مصليات، وبالنسبة لمباني الخدمات الدور الأول عدد ٢ مصليات، ومباني الخدمات الدور الثاني عدد ٤ مصليات.