ضبط 16 شخصًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في مكة والمدينة

وأوضحت أنه تم ضبط 12 آلية تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 5 مقيمين من الجنسية اليمنية، و4 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسية السودانية، ومقيمان من الجنسية المصرية، و3 مواطنين، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم.