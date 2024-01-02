تَفقّدوا الفقراء.. "الحصيني": "المطرية الـ6" مستمرة 5 أيام ولـ"طالع الشولة" 9 خصائص

حث الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، على تفقد الفقراء والمساكين في مثل هذه الأيام وما بعدها والتي يشتد فيها البرد.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن اليوم الثلاثاء بداية "طالع الشولة" الذي قال فيه العرب "شالت الناقة بذيلها" إذا رفعته، وهو آخر نجوم المربعانية، وأيامه 13 يومًا.
وأضاف: الطالع الثالث من طوالع الشتاء فيه استمرار البرودة والصقيع ومظنة البرد متى ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري وهو متوقع.
وتابع: آخر موعد لزراعة القمح والشعير في شمال المملكة، ويزرع فيه المشمش والخوخ والحبة السوداء والبطيخ والباذنجان، ويبدأ فيها طلع ذكور النخل، وبواكير النخل.
وأردف: يقال "إذا طلعت الشولة طال الليل طوله، وأعجلت الشيخ بوله، واشتدت على العائل العولة"؛ كناية عن طول الليل وشدة البرد والحاجة إلى الطعام واللباس.
وأبان: "يوافق بدايته حالة ممطرة، وهي الحالة الجوية الممطرة السادسة لموسم ١٤٤٥هـ".
واختتم: حسب النماذج العددية للطقس، متوقع استمرار الحالة الجوية الممطرة السادسة خلال الخمسة أيام القادمة -إن شاء الله- على أجزاء من الشمالية والوسطى والشرقية والغربية والجنوبية، والله أعلم.