تَفقّدوا الفقراء.. "الحصيني": "المطرية الـ6" مستمرة 5 أيام ولـ"طالع الشولة" 9 خصائص

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن اليوم الثلاثاء بداية "طالع الشولة" الذي قال فيه العرب "شالت الناقة بذيلها" إذا رفعته، وهو آخر نجوم المربعانية، وأيامه 13 يومًا.