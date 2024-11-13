"اللجان الزكوية" تطلق تحديثها الجديد على بوابة "حياد"

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للتميّز الرقمي الذي تشهده الأمانة العامة في توظيف الحلول الرقمية الذكية لتيسير رحلة وإجراءات التقاضي لأطراف الدعوى، حيث يتضمن "حياد" عددًا من التحديثات التي تتيح للمستخدمين الاستفادة منها ومتابعتها بشكل ذاتي وسريع من أي مكان؛ مما يعكس التطور التقني الذي تشهده المملكة في ظل رؤيتها 2030.