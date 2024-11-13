"اللجان الزكوية" تطلق تحديثها الجديد على بوابة "حياد"

أطلقت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية تحديثها الجديد للبوابة الإلكترونية لإدارة الدعاوى "حياد"؛ ضمن مساعيها المستمرة في تبني أعلى معايير الكفاءة والتميز، وتقديم خدمات تقنية واعدة.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للتميّز الرقمي الذي تشهده الأمانة العامة في توظيف الحلول الرقمية الذكية لتيسير رحلة وإجراءات التقاضي لأطراف الدعوى، حيث يتضمن "حياد" عددًا من التحديثات التي تتيح للمستخدمين الاستفادة منها ومتابعتها بشكل ذاتي وسريع من أي مكان؛ مما يعكس التطور التقني الذي تشهده المملكة في ظل رؤيتها 2030.
وأوضحت الأمانة العامة أن البوابة الإلكترونية "حياد" تُسهّل على أطراف الدعوى الوصول لجميع الخدمات وإدارة الدعاوى رقميًا؛ أبرزها: رفع دعوى جديدة، وطلب ترك الدعوى، إضافة أو تعديل وكيل أو الممثل النظامي، متابعة مراحل سير الدعوى، بالإضافة إلى خدمة الاطلاع على القرار، وطلب الاستئناف على القرار الصادر من لجان الفصل.
ويمكن للمتعاملين والمهتمين الاطلاع على المزيد ومتابعة مستجدات الأمانة العامة عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي X (@_GSTC)، LinkedIn (GSTC)، Telegram (@GSTC_SA)، أو التواصل معها عن طريق مركز الاتصال الموحد (8001220000).