"بنك الجزيرة" يعتمد شركة "نامي" مزوداً للتقنيات المالية لخدماته

من جانبه، أكّد نائب الرئيس رئيس العقود والأصول لبنك الجزيرة خضران القرني، أن بنك الجزيرة حريص على تعزيز اعتماده على المحتوى المحلي، خصوصاً بعد أن أثبت المزودون المحليون كفاءتهم وقدرتهم العالية على المنافسة، كما شاهدنا في تجربة نامي المميزة في قطاع التقنيات المالية، ونتطلع إلى أن ينعكس هذا التعاون إيجاباً في خدمة عملائنا وتحسين الخدمات المقدمة لهم.