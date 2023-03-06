"بنك الجزيرة" يعتمد شركة "نامي" مزوداً للتقنيات المالية لخدماته

شهد مطلع عام 2023 حدثاً مميزاً في قطاع المال والأعمال السعودي؛ بعد أن أعلنت شركة نامي المتخصصة في التقنية المالية وبنك الجزيرة، توقيعهما اتفاقاً تقدّم بموجبه "نامي" خدمات نقاط البيع لعملاء بنك الجزيرة، بما يساعد على تعزيز القطاع المالي لخدمة التجار في البنك.
وتمّت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور وتوقيع الرئيس التنفيذي لشركة نامي عبدالمحسن السديري، ونائب الرئيس رئيس العقود والأصول لبنك الجزيرة خضران القرني.
وبموجب الاتفاقية سوف تقدّم شركة نامي لبنك الجزيرة خدمة نقاط البيع التي تتضمن التركيب، مع تقديم كافة الخدمات اللازمة لإدارة نقاط البيع وخدمات ما بعد البيع، والدعم الفني على مدار الساعة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة نامي، عبدالمحسن السديري، أن انضمام بنك كبير ورائد مثل بنك الجزيرة إلى قائمة الجهات التي تعتز نامي بتقديم خدماتها لها يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الشركة كمزود وطني متخصص في التقنية المالية بعد الجهود التي قام بها فريق العمل في التطوير والابتكار المتواصل ليستطيع المنافسة وإظهار إمكانات الشركة وتميزها بما يخدم شركاءها.
وأضاف السديري، نعمل بشكل مستمر لتطوير خدماتنا وإيجاد حلول تقنية تساعد شركاءنا على تحقيق مستهدفاتهم وخدمة عملائهم بشكل مميز وأكثر مرونة واستجابة، كما أن فريقنا يعمل على التطوير المستمر والتفاعل السريع مع كل جديد يظهر على الساحة المالية والاستفادة منه في أعماله.
من جانبه، أكّد نائب الرئيس رئيس العقود والأصول لبنك الجزيرة خضران القرني، أن بنك الجزيرة حريص على تعزيز اعتماده على المحتوى المحلي، خصوصاً بعد أن أثبت المزودون المحليون كفاءتهم وقدرتهم العالية على المنافسة، كما شاهدنا في تجربة نامي المميزة في قطاع التقنيات المالية، ونتطلع إلى أن ينعكس هذا التعاون إيجاباً في خدمة عملائنا وتحسين الخدمات المقدمة لهم.