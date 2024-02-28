"الأرصاد": أمطارٌ رعديّة مصحوبة برياح على الجوف والشمالية والشرقية.. ثلوجٌ خفيفة بالحدود الشمالية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية، كذلك تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطارٍ خفيفة على مرتفعات منطقتَي جازان وعسير، ولا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاءٍ من منطقة الحدود الشمالية ، في حين تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية، الرياض، حائل، القصيم، تبوك؛ قد تصل إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من تلك المناطق، كما تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.