جدة.. انطلاق فعاليات الملتقى البحري السعودي الدولي الثاني غداً

تنطلق، صباح غد الثلاثاء بمحافظة جدة، فعاليات الملتقى البحري السعودي الدولي الثاني والمعرض المصاحب له برعاية وزير الدفاع، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل.
وستتضمن الفعاليات كلمة لقائد القوات البحرية ثم يتم تدشين أعمال الملتقى، كما سيتضمن الملتقى كلمة للأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، ثم كلمة لنائب وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس الهيئة العامة للنقل، ثم كلمة للرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية.
وذلك بمشاركة أكثر من 37 من قادة ورؤساء الجهات المعنية بالبيئة البحرية وبحريات 15 دولة شقيقة وصديقة، إضافةً إلى مختصين وخبراء عسكريين وأكاديميين من داخل وخارج المملكة.
ويُعقد الملتقى تحت عنوان "حماية الوحدات البحرية والمواقع الحيوية الساحلية من تهديد الأنظمة غير المأهولة"، ويهدف إلى تبادل وجهات النظر ومناقشة التحديات التي تواجه الوحدات البحرية والمواقع الحيوية الساحلية وسبل حمايتها، وكيفية التعامل مع التهديدات وأثرها على الاقتصاد العالمي وضمان سلامة الممرات البحرية.