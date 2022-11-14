جدة.. انطلاق فعاليات الملتقى البحري السعودي الدولي الثاني غداً

وستتضمن الفعاليات كلمة لقائد القوات البحرية ثم يتم تدشين أعمال الملتقى، كما سيتضمن الملتقى كلمة للأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، ثم كلمة لنائب وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس الهيئة العامة للنقل، ثم كلمة للرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية.