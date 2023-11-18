حالة مطرية جديدة اعتبارًا من مساء اليوم السبت وتستمرّ لعدّة أيام

يُتوقّع أن تتأثّر المملكة السعودية تدريجيًّا بدءًا من عصر ومساء اليوم السبت، بمقدمات لحالة جوية مطرية جديدة، بحيث تتكاثر كميات من الغيوم الركامية على أجزاء عِدّة من القصيم وحائل وشمال غرب منطقة الرياض إداريًّا وشرق المدينة المنورة، بالإضافة لبعض مُرتفعات جنوب غرب المملكة، ويُرافقها هطول أمطار مُتفاوتة الغزارة قد يصحبها حدوث الرعد أحيانًا.
أما يوم الأحد، ومع تعمق منخفض جوي في طبقات الجو العالية شمال منطقة شبه الجزيرة، بالتزامن مع تدفق للرطوبة ذات الخصائص شبه الاستوائية نحو المملكة؛ يؤدّي إلى اتساع تأثير الحالة المطرية على أجزاء عِدّة من غرب ووسط وشمال شرق، بالإضافة إلى شمال المملكة، ويرافقها هطول الأمطار مصحوبة بالبرق والرعد، ورُبما الصواعد، بالإضافة إلى تساقط البرديات في بعض المناطق.
وتتحرّك الجبهة الهوائية الباردة المُرافقة للمنخفض الجوي للجنوب الشرقي، يوم الاثنين، بحيث تشهد أجزاء واسعة من شرق ووسط وغرب المملكة بأحوال جوية غير مُستقرّة، ترافقها الأمطار، بما فيها العاصمة ومكة المكرمة وسواحلها.