حالة مطرية جديدة اعتبارًا من مساء اليوم السبت وتستمرّ لعدّة أيام

أما يوم الأحد، ومع تعمق منخفض جوي في طبقات الجو العالية شمال منطقة شبه الجزيرة، بالتزامن مع تدفق للرطوبة ذات الخصائص شبه الاستوائية نحو المملكة؛ يؤدّي إلى اتساع تأثير الحالة المطرية على أجزاء عِدّة من غرب ووسط وشمال شرق، بالإضافة إلى شمال المملكة، ويرافقها هطول الأمطار مصحوبة بالبرق والرعد، ورُبما الصواعد، بالإضافة إلى تساقط البرديات في بعض المناطق.