مشروع سفلتة قرية أم العظام بجازان.. الشوارع تغرق ووعد الـ3 أعوام ينتهي في الأدراج

على الرغم من أن المجلس البلدي بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان، أكد قبل نحو ثلاثة أعوام، في تقرير نشرته "سبق"، بأنه سيتم إدراج مشروع سفلتة حي أم العظام، والواقع جنوب المحافظة، والذي يشاهد سكانه مقر البلدية من منازلهم تتحول شوارعه إلى أشبه ما يكون بالبرك عند هطول الأمطار ضمن أولوية المشروعات، إلا أن هذا الوعد وبحسب قاطني الحي، انتهى في الأدراج وبقي الحال كما هو عليه.