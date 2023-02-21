خلال أسبوع فنون العُلا.. مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعرض مجموعة مختارة من الأفلام

وستُلقي الأفلام القصيرة والروائية التي حازت على جائزة الجمهور، الضوء على حيوية السينما السعودية والعربية في مهرجان العُلا، بحضور المخرجين؛ تشمل فيلم "سطّار"، وهو دراما كوميديّة سعودية، إلى جانب عرض مجموعة مختارة من خمسة أفلام قصيرة دولية من: الهند، وسنغافورة، وغانا، والصومال، تقدم هذه الأفلام رؤى حول الثقافات الأخرى من بعض صانعي الأفلام، فيما سيُعرض فيلم "العمّة"، والفيلم المصري الكلاسيكي "خلّي بالك من زوزو".