منذ مطلع 2023.. "الرقابة البيئي" يعالج أكثر من 2600 بلاغ أثّر على جودة الحياة

وأوضح في تقريره الربعي أن مسار الرقابة على الالتزام بمعايير واشتراطات البيئة أخذ منحى تصاعديًا، في عدد الجولات الرقابية على المنشآت ذات الأثر البيئي، حيث بلغت 31 ألف جولة منذ مطلع العام الجاري، مرتفعةً في الربع الثالث فقط بنسبة 43% مقارنة بالربعين الأول والثاني معًا، وتزامن ارتفاع الرقابة المجدولة على كل المنشآت المرخصة بيئية مع ارتفاع مماثل لعدد البلاغات البيئة التي يباشرها مفتشو البيئة.