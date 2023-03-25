السعوديون و"التكافل".. قصة ضاربة بجذورها في التاريخ و"العونة" أحد تجلياتها

وتنوعت الأعمال التطوعية قديمًا من خلال تقديم أفراد القرى فيما بينهم الخدمات المتعددة التي يحترفونها في الزراعة وبناء المنازل، وشيوخ العلم من كبار السن، الذين يقومون على تعليم الأبناء القراءة والكتابة، وحفظ القرآن الكريم، وبعضًا من علوم اللغة والفقه، حيث أبرز هذا التعاون المجتمعي الصورة الجميلة للوجه الإنساني الذي يفيض بالترابط ويدعم العلاقات الاجتماعية التي يتوارثها الأجيال، حتى أصبحت حديثًا منصة تنمية ثقافية من إحدى أهم أهداف رؤية المملكة 2030، للوصول إلى مليون متطوع في عام 2030، وتوفير بيئة مناسبة لتنمية العمل التطوعي، وتحفيز أكبر عدد من المتطوعين، و الإهتمام بهم، وفتح الآفاق أمامهم بحيث تكون مهامهم أقل جهدا وأكبر تأثيراً.