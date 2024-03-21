"روابط العقارية" تنظم حفل إفطارها السنوي لمنسوبيها في فندق "الدار البيضاء جراند"

من جهته أكَّد الرئيس التنفيذي للشركة "سعد المغربي" قائلاً: انطلاقاً من رسالتنا "روابط تبنى"، نجتمع اليوم بهذه المناسبة المباركة كجزءٍ من اهتمامنا الكبير بمَدّ جسور التواصل مع جميع منسوبي شركة "روابط العقارية"، وكل شركاء النجاح الذين نفخر بهم في رحلتنا الحافلة بالإنجازات، والتي تحققت خلال فترةٍ زمنيَّةٍ قصيرة، وذلك بفضلٍ وتوفيقٍ من الله "سبحانه وتعالى"، والتزام واجتهاد وتفاني فريقنا العظيم الذي نفخر به، منذ يومنا الأول في مسيرة "روابط العقارية"، مشيراً إلى أن مثل هذه المناسبات، إلى جانب أنها ذات قيمةٍ ورسالةٍ دينيَّةٍ سامية، فإنها تدعم أواصر الأخوَّة والمحبَّة بين منسوبي الشركة.