تبرُّعات الحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة تحقّق أكثر من 757 مليون ريال بنهاية رمضان

وبلغت عمليات التبرع حتى الآن أكثر من 67 مليون عملية، استفاد منها أكثر من 4.8 ملايين مستفيد ومستفيدة في أكثر من 23 مجالًا خيريًّا؛ منها المجالات التعليمية، والاجتماعية، والسكنية، والدينية، والصحية، والغذائية، ووصلت عمليات استخراج زكاة الفطر في اليومين الأخيرين من رمضان إلى أكثر من 1.7 مليون زكاة، ليصل بذلك إجمالي تبرعات منصة "إحسان" حتى الآن إلى أكثر من 3 مليارات و900 مليون ريال.