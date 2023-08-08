"التوعية الإسلامية" تواصل خدمة الزوار والمعتمرين في موسم العمرة الحالي

وتتمثل الجهود التي تقدمها الأمانة في إرشاد السائلين من خلال كبائن التوعية الإسلامية المنتشرة في مسجد التنعيم، وتوزيع المطبوعات الدينية من إصدارات الوزارة، إضافةً إلى ذلك تقديم الخدمات الدعوية في عدد من المواقع في مكة المكرمة والمنطقة المركزية.