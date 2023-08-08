"التوعية الإسلامية" تواصل خدمة الزوار والمعتمرين في موسم العمرة الحالي

تواصل الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جهودها الدعوية لتوعية ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار خلال موسم العمرة الحالي، وذلك في مسجد أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها في التنعيم، وبذل كل ما هو ممكن في سبيل راحة ضيوف الرحمن خلال وجودهم في البقاع الطاهرة.
وتتمثل الجهود التي تقدمها الأمانة في إرشاد السائلين من خلال كبائن التوعية الإسلامية المنتشرة في مسجد التنعيم، وتوزيع المطبوعات الدينية من إصدارات الوزارة، إضافةً إلى ذلك تقديم الخدمات الدعوية في عدد من المواقع في مكة المكرمة والمنطقة المركزية.
وتهدف الأمانة إلى تعليم المعتمرين كيفية أداء مناسكهم على هدي القرآن والسنة، والحثّ على السكينة، وأنها مطلب من مطالب إتمام النسك وتأصيل العقيدة الصحيحة، وإبراز محاسن الإسلام ويسره في العبادات والمعاملات والسلوك، والحثّ على تحقيق معاني الأخوة الإسلامية وفق منهج الوسطية والاعتدال.