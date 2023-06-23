في ظل منظومة خدمات متكاملة.. جموع المصلين تؤدي صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

وعملت الرئاسة على تهيئة مداخل وممرات المسجد الحرام وتنظيم الدخول من وإلى المسجد الحرام، كما وفرت المصاحف بلغات متعددة، وتوزيع أجهزة الترجمة الفورية لخطبة الجمعة كما جهزت5000 عربة عادية إلى جانب ثلاثة آلاف عربة كهربائية لكبار السن وذوي الإعاقة، إضافة إلى خدمات التنقل والخدمات المقدمة على أبواب المسجد.