في ظل منظومة خدمات متكاملة.. جموع المصلين تؤدي صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

أدّت جموع المصلين، اليوم، صلاة الجمعة بالمسجد الحرام وسط منظومة متكاملة من الخدمات، هيأتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وشهد المسجد الحرام منذ ساعات الصباح الأولى تدفق أعداد المصلين من حجاج بيت الله الحرام بكثافة عالية.
ووفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كافة خدماتها النوعية لحجاج بيت الله الحرام من غسيل وتطهير وتعقيم المسجد الحرام وجنباته عبر 4000 عامل وعاملة مدعومين بأدوات التقنية الحديثة، فيما يعمل 11 روبورتاً ذكياً للتعقيم و20 بايوكير مهام التعقيم بالبخار الجاف للهواء والأسطح في وقت واحد وبسرعة عالية وبشكل فعال بمساحة تقدر بـ 1000 متر مربع في كل ساعة، بالإضافة إلى 600 جهاز تعقيم للأيدي عالية الجودة.
وعملت الرئاسة على تهيئة مداخل وممرات المسجد الحرام وتنظيم الدخول من وإلى المسجد الحرام، كما وفرت المصاحف بلغات متعددة، وتوزيع أجهزة الترجمة الفورية لخطبة الجمعة كما جهزت5000 عربة عادية إلى جانب ثلاثة آلاف عربة كهربائية لكبار السن وذوي الإعاقة، إضافة إلى خدمات التنقل والخدمات المقدمة على أبواب المسجد.
وجنّدت الرئاسة 800 عامل لتوزيع ماء زمزم على المصلين في أرجاء المسجد الحرام، فيما وُزعت سبعة آلاف عبوة ماء زمزم و4500 حافظة في أرجاء المسجد الحرام، يستهلك من خلالها نحو 500 ألف لتر.