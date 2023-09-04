وزراء التربية والتعليم الخليجيون يعقدون اجتماعهم الـ 7 في مسقط

وقال الأمين العام: "جدول أعمال الاجتماع تضمن عديداً من الموضوعات حول تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، ومن أهم هذه الموضوعات، هي: قرارات المجلس الأعلى بدول مجلس التعاون والمجلس الوزاري، وخطة عمل اللجنة، والتعاون المشترك؛ لتحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وآثار الثورة الصناعية الرابعة على التعليم، وأمن المعلومات للطلبة، إضافة إلى ما عرضته وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان حول التعاون في تبادل الخبرات والتجارب في مجال دور الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، وغرس مبادئ الثقافة المالية لدى طلبة المدارس بدول مجلس التعاون".