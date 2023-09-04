وزراء التربية والتعليم الخليجيون يعقدون اجتماعهم الـ 7 في مسقط

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن قادة دول المجلس يولون اهتماماً وحرصاً كبيراً على التعليم، ومواكبة جميع المتغيرات والتطورات الحديثة المتعلقة به، إيماناً منهم بأن يكون الشباب الخليجي متسلحاً بالتعليم والتقنية الحديثة.
جاء ذلك خلال الاجتماع السابع لوزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون، اليوم، في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة وزير التربية والتعليم في سلطنة عمان -رئيس الدورة الحالية معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية؛ وبمشاركة وزراء التربية والتعليم بدول المجلس.
وقال الأمين العام: "جدول أعمال الاجتماع تضمن عديداً من الموضوعات حول تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، ومن أهم هذه الموضوعات، هي: قرارات المجلس الأعلى بدول مجلس التعاون والمجلس الوزاري، وخطة عمل اللجنة، والتعاون المشترك؛ لتحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وآثار الثورة الصناعية الرابعة على التعليم، وأمن المعلومات للطلبة، إضافة إلى ما عرضته وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان حول التعاون في تبادل الخبرات والتجارب في مجال دور الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، وغرس مبادئ الثقافة المالية لدى طلبة المدارس بدول مجلس التعاون".
وقدّم خالص الشكر والتقدير لسلطنة عمان، على الإعداد الجيد للاجتماع وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وكذلك للوزراء على جهودهم المخلصة ودعمهم الدؤوب في قيادة قطاع التعليم.