سناب شات "الداخلية" يجذب أكثر من 5 ملايين متابع بفضل تنوع المحتوى وتغطية جهود رجال الأمن

أصبح حساب وزارة الداخلية على "سناب شات" منصة رائدة في الإعلام الرقمي داخل المملكة، حيث يسهم بشكل كبير في تقريب الجمهور من جهود رجال الأمن وما يقومون به من أدوار حيوية لضمان سلامة المجتمع وأمنه.
ومن خلال هذا الحساب، يتم عرض مختلف الفعاليات الوطنية والمناسبات الرسمية بشكل مباشر، مثل تغطية المواسم السياحية، المناسبات الوطنية، مثل اليوم الوطني وموسم الحج، بالإضافة إلى الأنشطة الاجتماعية التي تعزز الروح الوطنية.
أحد أبرز مميزات حساب "سناب شات" الخاص بالوزارة هو تنوع المحتوى، إذ لا يقتصر فقط على التغطيات الرسمية، بل يتناول أيضاً جوانب توعوية متعددة تتعلق بسلامة المواطنين والمقيمين، من خلال تقديم نصائح عن كيفية التصرف في الحالات الطارئة أو توجيهات للقيادة الآمنة.
كما يقوم الحساب بعرض الحملات الأمنية والحصرية لرجال الأمن الذين يقومون بمهامهم المتنوعة من ضبط المخالفين والمتسولين وجهود رجال المرور وامن الطرق لرصد مخالفات المركبات على الطرق الداخلية والسريعة وقطاعات وزارة الداخلية المتنوعة.
قصصهم الشخصية وتجاربهم في الميدان، مما يعزز الصلة بين المواطنين ورجال الأمن.
إلى جانب ذلك، يتم استعراض المعدات والتقنيات الحديثة التي تستخدمها قطاعات وزارة الداخلية المختلفة في مكافحة الجريمة وحماية الحدود، ما يعطي الجمهور نظرة شاملة عن التطورات التكنولوجية التي تعتمد عليها الوزارة في أداء مهامها.
هذا المزيج المتنوع من التغطيات والمحتويات التعليمية والمعلوماتية جعل الحساب يلقى استحساناً كبيراً لدى المتابعين، ما ساعده في جذب أكثر من خمسة ملايين متابع.
ويأتي هذا النجاح انعكاساً لاهتمام الوزارة بفتح قنوات تواصل فعالة مع الجمهور، تُظهر الشفافية في عملها وتسلط الضوء على الإنجازات اليومية لرجال الأمن في خدمة الوطن، ما يعزز الثقة المتبادلة بين الوزارة والمجتمع ويعمق الفهم بدور رجال الأمن في حفظ الاستقرار.