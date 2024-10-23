سناب شات "الداخلية" يجذب أكثر من 5 ملايين متابع بفضل تنوع المحتوى وتغطية جهود رجال الأمن

أحد أبرز مميزات حساب "سناب شات" الخاص بالوزارة هو تنوع المحتوى، إذ لا يقتصر فقط على التغطيات الرسمية، بل يتناول أيضاً جوانب توعوية متعددة تتعلق بسلامة المواطنين والمقيمين، من خلال تقديم نصائح عن كيفية التصرف في الحالات الطارئة أو توجيهات للقيادة الآمنة.